Todas las quejas de Eduardo Pimentel al árbitro del América vs. Boyacá Chicó

Apareció el reclamo del máximo accionista de Boyacá Chicó luego del 1-0 en Armenia. Eduardo Pimentel reclamó a través de las redes sociales por el arbitraje de ese partido que ganó América de Cali.

“Son muchas más jugadas que están en entredicho Sr Carlos Ortega lastimosamente no voy a cansar a nadie por este medio, está claro que en el fútbol no podemos disentir no hay derecho a la protesta, pero por lo vivido ayer celebro la llegada del VAR, es lo único que nos queda”, terminó concluyendo Eduardo Pimentel después de citar 3 acciones en las que, según él, el árbitro se equivocó.

¿Penalti para Boyacá Chicó?

En su orden empezó por una acción en la que entendió que debía pitarse penalti a favor de Boyacá Chicó por un supuesto empujón de Felipe Jaramillo. Sobre eso escribió: “Explíqueme Sr. Carlos Ortega, ¿cómo quiere que no piense mal de usted si dejó de pitar este evidente penal para el Chicó, pero sí pitó primero uno dudoso con el que ganó el rival?”.

¿Mano de Carlos Sierra en el área?

Siguió con otra acción en la que, cree él, debió pitarse mano de Carlos Sierra en el área: “Este tampoco lo quisiste pitar Carlos Ortega, la verdad que estuviste muy errado, influiste demasiado en el resultado”.

¿Expulsión para Carlos Sierra?

Y concluyó con una jugada en la que pide expulsión para Carlos Sierra por una fuerte infracción que ni siquiera fue sancionada: “El reglamento es solo para los de ruana? Jugada de expulsión que ni siquiera muestra amarilla”.

