“Si las ofertas por Duván Vergara son de 5 millones de dólares, se queda en América de Cali”

Kormac Valdebenito, el agente chileno que trabaja con Duván Vergara, lo dejó claro en entrevista en Zona Libre de Humo Radio. Él insiste en que no hay apuro para hacer algún negocio con el futbolista que se quedaría a jugar la Copa Libertadores.

El tema es claro y, según dice Kormac Valdebenito, ya está conversado con Duván Vergara y con Tulio Gómez. La venta del futbolista se definirá por un tema económico que también debe incluir competitividad deportiva. Si el dinero lo ponen equipos árabes o chinos, por ejemplo, la oferta se analizará pero no dando un sí rotundo.

Lo ideal es que por Duván Vergara paguen poco más de 5 millones de dólares equipos europeos. No se descarta esa chance en México y la MLS, pero la prioridad es para los primeros que pongan tal cantidad de dinero. De lo contrario no interesa la opción. Se quedaría en América de Cali.

Opciones que han surgido en Europa por Duván Vergara

Palabras de Kormac Valdebenito: “Hay un equipo en Alemania -me reservo el nombre-, que lo venía siguiendo y con el que llevo 2 meses conversando. Lo que pasa es que la posibilidad de salir de Colombia es muy complicada. Los vuelos humanitarios son pocos”, empezó explicando el agente del futbolista.

Y agregó: “Los números están conversados con ese club y con el jugador (sueldo). El problema es que no envían la oferta para que nosotros no la aprovechemos y renegociemos. Está bien y lo respeto. Ellos me dieron su palabra (…). En esta última semana apareció un equipo de Ucrania, dos equipos de Francia, uno de Italia (supuestamente va a enviar una oferta) y también vamos a ver si la oferta del club alemán llega a tiempo en las condiciones que ellos quieren. Si no la mandan y nosotros vemos que aparece otra cosa que nos agrada y es mejor, nos vamos”, concluyó.

Todo con Duván Vergara lo definirá el factor económico

Así lo explicó Kormac Valdebenito: “Yo puse el precio por el jugador porque creo que lo vale y creo que el club incluso pide menos. Creemos que si le llega toda esa plata a América de Cali sería el mejor pago que podemos darle. Lo hemos conversado. Estamos un poco más arriba de los 5 millones de dólares. Si las ofertas que llegan son de ese valor, entonces jugamos la Copa Libertadores. Si es un poco más, es justo para el club, para nosotros y claramente es una opción para que puedan solucionar el problema económico. El jugador sabe todo lo que está pasando con él. Está feliz en América y si no se da la salida, no se va a dar un tiro en la cabeza”.

Todo queda claro. Si las ofertas que llegan no son del valor que el agente de Duván Vergara espera (más de 5 millones de dólares), el futbolista se queda a jugar la Copa Libertadores. Tiene 23 años y cero afán por adelantarse a cualquier tipo de negocio.