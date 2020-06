Respuesta de René Higuita a los que dicen que Atlético Nacional compró el título de la Copa Libertadores 1989





Pasó un aniversario más de aquella histórica consagración de Atlético Nacional y cuando a René Higuita le hablan de ese día, recuerda también todos los comentarios que hay al respecto. A ellos responde tranquilamente.

El arquero de ese épico elenco de 1989 habló en Héroes Verdolagas del canal oficial en YouTube de Atlético Nacional. Recordó lo que pasó ese día en El Campín: “Esa noche estaba derecho. Creo que esa noche alguna vez la había soñado. Había soñado estar en una final: no sabía con quién y tapando penaltis. Y esa era la noche”, empezó recordando.

Para él fue sueño cumplido. “Esa noche recuerdo que tapo el primer penalti y me toca cobrar el quinto. Y si lo hubiera botado, no estaríamos contando la historia. O sea, a nosotros no nos tocó fácil. Por no ser tan fácil, a veces a uno le da verraquera o putería que digan que este título se compró, porque no estuvieron allá. No tuvieron que tapar ni cobrar, ni sintieron lo que nosotros sentimos. Eso se viene comentando ahora, yo creo que es envidia”, responde René Higuita.

Atlético Nacional fue el primer equipo colombiano en ganar una Copa Libertadores. 15 años después se sumó Once Caldas y todavía nadie más pudo. Es más, ¡el elenco verdolaga repitió! Ahora es el único elenco del país que ostenta dos coronaciones en el certamen de clubes más importante en el continente.

En la primera de ellas la figura de René Higuita fue inmensa. Así lo recuerda él también, gracias a que la definición del título ante Olimpia se vivió a través de los penaltis en los que fue gran protagonista. “A donde yo me movía, iba el balón. Tenía una gran concentración”.