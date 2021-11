Queja de Nacho Martán en el Torneo BetPlay: “No hay juego limpio”

Cortuluá está jugando los cuadrangulares del Torneo BetPlay. Lleva 2 partidos. Perdió el más reciente visitando a Boyacá Chicó (2-1) y entonces llegó la queja de Nacho Martán, su presidente.

Tiene que ver con el calendario. Resulta que en el grupo A los dos partidos que se jugaron en la Fecha 2 tuvieron un par de días de diferencia. El sábado 13 de noviembre jugaron Real Cartagena y Leones. Recién el lunes 15 de noviembre lo hicieron Boyacá Chicó y Cortuluá, quienes solo tuvieron 3 días de cara a su siguiente compromiso. El jueves 18 deberán afrontar la Fecha 3.

“Es algo insólito esto de la programación de las fechas de la B. Los jugadores no tuvieron descanso. El viaje fue de Tuluá a Cali, de Cali a Bogotá, de Bogotá a Tunja y viceversa. Fue un día más que se perdió. Nos dieron solamente un día de descanso y este jueves se vuelve a jugar. Protestamos y protestamos. En Dimayor dijeron que lo iban a revisar pero no lo hicieron. Esas son las cosas que no se soportan”, dijo al respecto Nacho Martán en entrevista publicada por el Gol Caracol.

Y agregó: “Hay molestia de Cortuluá y seguramente también de Boyacá Chicó porque pedimos que se modificara eso y no lo hicieron, no hay juego limpio”, concluyó. Así que este jueves el cuadro tulueño afrontará un partido clave en su aspiración de ascenso. Recibe a Leones (4:00 p.m.), mientras Boyacá Chicó un par de horas después visitará a Real Cartagena (6:00 p.m.).

