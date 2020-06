¿Qué fue lo que hubo entre América de Cali y Martín Palermo?





No mucho, realmente. El nombre de Martín Palermo, entrenador que se desvinculó de Pachuca en noviembre, sencillamente sonó como opción para ser DT de América de Cali pero ni él ni su representante ofrecieron el nombre.

Al conocerse la noticia de la negociación para la desvinculación de Alexandre Guimaraes que adelanta el Campeón de Colombia, empezó la lluvia de nombres para el cargo. Siempre es así. Aparecen los ofrecimientos y algunos rumores que no pasan de ser eso simplemente. Eso último, de momento, es el caso de Martín Palermo.

Incluso en la prensa argentina el Diario Olé lo pone como opción. Aseguran que el exgoleador de Boca Juniors interesa en América de Cali. De momento no es así. En el cuadro escarlata primero buscan la desvinculación de Alexandre Guimaraes y solamente un mes antes del reinicio de la Liga se confirmará el nombre del entrenador. Al menos esa es la intención.

¿Puede ser Martín Palermo? Lo que se sabe por ahora es que su representante, Gustavo Goñi, no ha ofrecido el nombre. El DT está libre desde noviembre cuando salió de Pachuca CF. En su carrera, además, ya dirigió a Godoy Cruz, Arsenal de Sarandí y a Unión Española en Chile.

La pregunta que surge ahora incluso en la prensa argentina es si su siguiente experiencia será América de Cali. Asegurarlo o desmentirlo en este momento es imposible. Se trata de un DT que no tiene vínculo alguno con un equipo. Y el cuadro escarlata, de momento, no se moverá a buscar algún entrenador hasta no saber cuándo puede volver a competir. Cuando lo haga, además, al que llegue le pondrá unas importantes limitaciones económicas.