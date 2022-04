“Pachito Eche ventiao”, respuesta de Freddy Rincón por Deportivo Cali

¿De qué equipo era hincha Freddy Rincón? En redes sociales empezó a compartirse un video en el que respondía a la pregunta.

Tiene que ver con una reunión informal, entre amigos, en la que grabaron al histórico futbolista que fue dos veces campeón con la camiseta de América de Cali. En el video le preguntan. ¿Hincha del América? Y responde: “No diga eso”. Entonces le comentan: ¿ya dijo que era del Cali? Y Freddy Rincón responde: “Oiga, Pachito Eche ventiao”.

Freddy Rincón, la afición por Deportivo Cali y la razón por la que la dejó

Freddy Rincón en el 2020, en entrevista en Los Campeones (Univalle Estéreo), dijo: “Fui hincha del Deportivo Cali por imposición de mi papá, aunque nunca le tuve ese amor. Le hice mucha fuerza en algunos momentos, pero me arriesgaba siempre porque al jugar contra ellos yo decía que era hincha del Cali y a mí en el Cali nunca me hicieron algún honor, alguna cosa por yo haber hecho lo que hice en el fútbol y por ser hincha”, dijo en ese momento.

Y finalizó diciendo: “Para mí no representa nada. Yo le perdí ese amor a Deportivo Cali. Me parece que fueron muy desagradecidos, porque yo me arriesgué demasiado diciendo que era hincha del Cali y quién sabe en una de esas, yo botaba un gol y quién sabe lo que iban a pensar los hinchas de América de mí, pero eso nunca fue reconocido por ellos”.