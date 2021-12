“Mundialmente estamos en el suelo”: Pibe Valderrama tras el Llaneros vs. Unión

Uno de los que faltaba por hablar sobre el acto bochornoso entre Llaneros vs. Unión Magdalena fue Carlos el Pibe Valderrama, exjugador de fútbol y ahora analista deportivo.

“Qué vergüenza. Tengo pena. Yo soy deportista y eso no se puede hacer, tengo pena, es una vergüenza para el fútbol colombiano. No sabemos quién tiene la culpa pero en el fútbol colombiano estamos liquidados”. inició

Y agregó que “hay gente dueña de esa vaina, pero no se puede permitir, hay que llegar hasta la recta final y poner un precedente, no podemos apoyar una vaina de esas”.

“Mundialmente estamos en el suelo, tengo vergüenza. Tiene que pasar algo, no podemos continuar con esto y no hay castigo. Debemos poner un precedente. A nivel mundial hay equipos grandes que han arreglado partidos y campeonatos y han tenido su castigo, pero acá no ha sucedido eso. Es una vergüenza mundial”, siguió.