Michael Rangel niega problemas con Adrián Ramos: “no hemos tenido ningún tipo de discusión”

En los recientes partidos de América de Cali han quedado un par de imágenes que hicieron pensar en esa posibilidad entre Michael Rangel y Adrián Ramos. Es solo eso, una impresión. El goleador contó detalles de lo que pasó en charla con Zona Libre de Humo.

Algunos empezaron con esa historia por el primer penalti que tuvo América de Cali en el año. Fue en partido ante Alianza Petrolera. Antes del cobro de Michael Rangel hubo una charla con Adrián Ramos que se malinterpretó.

“Yo me acerco a tomar la pelota y Adrián Ramos me pregunta si lo voy a cobrar. Le dije que sí y me dijo: ‘mételo goleador’ y ya (…). El día en que no me sienta con confianza le diré a Adrián que lo cobre o si él quiere cobrarlo, lo hablaremos en el momento y el que esté mejor lo cobrará”, respondió Michael Rangel sobre esa acción.

Después explicó otra que se dio en el partido ante Boyacá Chicó. Allí se habló de un cruce con él y otro con Cristian Arrieta. ¿Qué pasó? “En ninguno momento alegamos, estábamos dialogando, pero nunca de mala manera. No hemos tenido ningún tipo de discusión. El grupo está fuerte mentalmente y en lo futbolístico”. Punto final. No está pasando nada extraño.

La entrevista de Michael Rangel (Zona Libre de Humo)

