Las palabras de su familia y la caravana al entierro del hincha de América asesinado

Difícil momento. Este 11 de febrero se llevó a cabo el entierro de Andrés Carvajal Escobar (27 años), el hincha de América que fue asesinado 3 días atrás antes de la disputa del clásico en el estadio de Deportivo Cali.

Con una caravana de hinchas del Campeón de Colombia fue despedido Andrés Carvajal Escobar. Un centenar de aficionados se acercaron en el camino que se hizo con el féretro desde el barrio Olímpico al Cementerio Central de Palmira. Hubo banderas, camisetas, cánticos y todo lo que habitualmente se usa para apoyar a América de Cali.

Fue el último adiós para un joven aficionado cuya familia se expresó sobre el hecho. El diario El Tiempo compartió sus declaraciones: “Ya no más, muchachos, dejemos esa violencia. Queremos justicia, yo quiero justicia”, pidió una de sus tías.

▶ Presidente de Dimayor: “Muerte de hincha de América no tiene nada que ver con el fútbol”

Ella también, en declaraciones que publicó LA FM, dijo: “Yo quiero que la muerte de mi muchacho no quede así, yo quiero que la persona que lo mató pague, porque yo sé que la justicia ahora porque es menor de edad entonces no significa peligro para la sociedad y puede seguir asesinando vilmente”.

Lorena Carvajal, su hermana, dijo: “Mi hermano salió de Palmira porque un amigo lo invitó a su cumpleaños en Cali. El ataque fue cuando recién se había bajado e iba caminando por El Terminalito“.

Finalmente Luz Elida, su tía, dijo: “Por favor, el fútbol no es violencia, no es odio, no es matarse por un color, es para gozarlo, para alentar un equipo, no para que sea un pretexto para robar o asesinar. Quienes acabaron con la vida de mi muchacho, acabaron con la vida de nosotros de toda una familia”.

Caravana de hinchas de América para despedir a Andrés Carvajal

