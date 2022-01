La verdad sobre el estado de salud de Máyer Candelo

Surgió una versión en redes sociales que hablaba de una difícil condición de salud de Máyer Candelo. Al respecto habló él mismo en su cuenta en Instagram.

“No sé qué persona desocupada o malintencionada anda publicando desde el viernes 14 de enero que yo estaba en UCI, intubado y que me había muerto”, dijo Máyer Candelo en una publicación en la que escribió: “Comunicado. Noticia falsa. Gracias a Dios estoy muy bien de salud, a cada uno un abrazo gigante”.

Lo que dijo Máyer Candelo sobre su estado de salud

Y agregó: “Es mentira todo lo que anda circulando en redes sociales”. En eso se refirió a la versión que habló de su actual condición. La especulación se decía que estaba en una unidad de cuidados intensivos y que incluso había perdido la vida.

Así que la conclusión del futbolista campeón con Deportivo Cali, América y Millonarios: “Gracias a Dios estoy bien de salud, tranquilo, en mi casa, no estoy enfermo de nada, ni con operaciones del corazón, como andan publicando; quería hacer este video para que no se dejen engañar de la gente que anda diciendo cuentos que no son. Todavía hay Máyer para rato, estamos llenos de salud gracias a Dios”.