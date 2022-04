La FIFA y Conmebol lamentaron la muerte de Freddy Rincón

La FIFA expresó un sentido mensaje por el fallecimiento de Freddy Rincón y recordó sus grandes gestas en el fútbol mundial.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación publicó un sentido mensaje para recordar a Freddy Rincón y su legado en el fútbol colombiano y mundial.

“Nos unimos a muchos en el mundo del fútbol para recordar a Freddy Rincón. Vaya nuestro más sentido pésame para sus seres queridos, excompañeros y aficionados de los clubes en los que jugó y de la selección nacional, a la que representó en tres mundiales. Descanse en paz”

+Enrique Butragueño: “Freddy estuvo con nosotros y dejó huella”

+Freddy Rincón: el comentarista en los medios deportivos

Otra de las organizaciones que se unió a los mensajes de solidaridad con la familia y los colombianos fue la Conmebol que también se expresó así: “La CONMEBOL lamenta el fallecimiento de Freddy Rincón, gran jugador e ídolo del fútbol colombiano, y expresa sus condolencias a sus familiares y amigos”

Con 55 años, Freddy Rincón dejó su huella en el mundo después de su exitosa carrera futbolística con la que logró llenar corazones en varios lugares del mundo, sobretodo en Brasil, con varios equipos de este país.

+¡Freddy: Te llevaremos por siempre en nuestros corazones!

