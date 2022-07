¡La estrella de la NBA que se puso la camiseta del Envigado!

Uno de los jugadores más importantes de la NBA, con la camiseta de un club de la Liga BetPlay. Estuvo en Colombia; además, es amigo de James Rodríguez.

Se trata de Jimmy Butler (32 años), de gran desempeño en los pasados playoffs de la NBA con la camiseta del Heat. Justo en la serie que jugó contra Philadelphia en semifinales de conferencia, durante uno de los partidos en casa, James Rodríguez estivo de visita. Se tomó foto con Butler.

Jimmy pasó por Colombia y se llevó un gran recuerdo. Se puso la camiseta de Envigado, club del cual James Rodríguez hizo parte en los inicios de su carrera deportiva. Es posible que gracias a esa conexión la camiseta de la Cantera de Héroes llegara a las manos del jugador de la NBA.

Welcome to the orange family @JimmyButler 🧡🙏🏽

Amigo de nuestro canterano, @jamesdrodriguez 1️⃣0️⃣🔝, gracias por llevar a la Cantera de Héroes por todo el mundo 🌎🍊@MiamiHeat_LATAM @MiamiHeatArgent@ElCalordeMiami@MiamiHEAT @NBA @NBALatam

🍊#CanteraDeHéroes • pic.twitter.com/LfMKEyoY5t

