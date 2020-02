Juan Carlos Osorio negó cualquier irrespeto a jugadores del Deportivo Cali

Hace 14 mins Por Editor Por









Más allá del empate 2-2 de Atlético Nacional y Deportivo Cali en el encuentro de la fecha 5 de la Liga 2020-I, ese duelo dio de qué hablar por lo que declaró Marco Caicedo en el programa ‘La Banda Deportiva’, acerca del director técnico Juan Carlos Osorio.

El presidente del equipo vallecaucano contó que “tres o cuatro” de sus deportistas, tras el partido en el estadio Atanasio Girardot, se quejaron del maltrato que recibieron de parte del entrenador risaraldense y que él le comunicó a su similar Juan David Pérez.

Después de varios días en que se discutió el supuesto episodio, el timonel del Verde se defendió de las acusaciones en ‘En la jugada con Dinas’, de Telepacífico Noticias. Aseguró que su molestia se debió al ya mencionado tiempo efectivo de juego, que considera que es muy poco.

“(…) Términos peyorativos, irrespeto, palabras soeces o de alto calibre, no, en ningún momento. De hecho el (juez de) línea estaba todo el tiempo cerca y creo que me hubiera reportado de haber sido así, pero de que no se tiren, de que haya un juego más fluido, de que se compita con lealtad, eso mismo se lo exijo a los jugadores nuestros. Pero de eso a irrespetarlos, herirlos o ser grosero, eso sí no”, afirmó.

Y agregó que su intención fue la de “expresar opiniones que no caen muy bien, pero que al final siempre van enrutadas para buscar el beneficio del fútbol colombiano. Y si lo fui, ofrezco disculpas al que lo haya sentido de esa manera, pero estoy convencido de que en ningún momento fui grosero con ninguno”, reiteró Juan Carlo Osorio en la charla con el periodista Jaime Dinas.

