El DIM volvió a demostrar que es un equipo acostumbrado a competir en instancias decisivas. Bajo el mando de Alejandro Restrepo, el Poderoso se clasificó a la final de la Copa BetPlay 2025. Así alcanzó uno de los objetivos trazados para el semestre y sostuvo una tendencia que lo ha convertido, en la última década, en protagonista frecuente de las definiciones del fútbol colombiano.

La campaña que hoy lo tiene peleando por el título no fue casualidad. El DIM transitó fases exigentes, resolvió llaves apretadas y logró fortalecer una idea de juego basada en la intensidad, la solidez colectiva y la eficacia en momentos clave. La clasificación se selló en una semifinal trabajada frente a Envigado, una serie en la que los detalles marcaron la diferencia.

Cómo llegó el DIM a la final de la Copa BetPlay 2025

Un recorrido firme y sin sobresaltos El camino del Poderoso en la Copa BetPlay 2025 se desarrolló así:

Fase 1B: Eliminó a Jaguares de Córdoba con un global de 2-1. Un inicio de torneo con equilibrio, paciencia y carácter para cerrar la serie.

Eliminó a con un global de 2-1. Un inicio de torneo con equilibrio, paciencia y carácter para cerrar la serie. Octavos de final: Superó a Fortaleza CEIF en una llave igualmente cerrada, que resolvió con marcador global de 2-1. Aquí comenzó a crecer su estructura defensiva.

Superó a en una llave igualmente cerrada, que resolvió con marcador global de 2-1. Aquí comenzó a crecer su estructura defensiva. Cuartos de final: Enfrentó a Independiente Santa Fe y lo eliminó con un global de 4-2, revirtiendo la situación tras caer en la ida en el Atanasio. La victoria como visitante en Bogotá fue un punto de quiebre en el semestre: un partido que fortaleció la confianza y la convicción colectiva.

Enfrentó a y lo eliminó con un global de 4-2, revirtiendo la situación tras caer en la ida en el Atanasio. La victoria como visitante en Bogotá fue un punto de quiebre en el semestre: un partido que fortaleció la confianza y la convicción colectiva. Semifinal: Venció a Envigado 0-1 en el Polideportivo Sur, con gol de Diego Moreno, y luego empató 1-1 en el Atanasio Girardot, nuevamente con anotación del mediocampista. Mostró jerarquía para mantener la diferencia y controlar el partido cuando el rival intentó igualar la serie.

El Poderoso disputó la semifinal con equilibrio emocional y eficiencia en áreas clave, un sello característico del equipo de Restrepo en esta competencia.

DIM y su lugar en la historia de la Copa BetPlay

Con esta clasificación, el DIM jugará su quinta final de la Copa BetPlay. Su historial en la competición es el siguiente:

Campeón 1953

Campeón 2011

Subcampeón 2017

Campeón 2020

Finalista ahora en 2025

Es decir, el club buscará su cuarto título en este torneo y el segundo en los últimos 5 años, confirmando un patrón claro: el DIM ha sabido competir en esta copa con una regularidad notable. De hecho, será su final número 12 en los últimos 13 años, sumando todas las competencias nacionales. Un registro que muy pocos equipos en Colombia pueden exhibir.

El goleador del camino: Francisco Fydriszewski

Otro elemento clave en esta campaña ha sido el rendimiento de Francisco Fydriszewski, uno de los goleadores de la Copa BetPlay 2025 con 5 anotaciones. Su influencia en el área, su lectura de los espacios y su capacidad para sostener ataques han sido determinantes para que el equipo llegara hasta esta instancia.

El delantero argentino vive uno de los mejores semestres de su carrera y la final será, sin duda, un escenario en el que tendrá una presencia decisiva.

Contra quién jugará el DIM la final de la Copa BetPlay 2025

El Poderoso espera al ganador de la semifinal entre Atlético Nacional y América de Cali. El partido de ida ya se jugó en el Atanasio Girardot y terminó con victoria 4-1 para Nacional. El duelo de vuelta será el domingo 16 de noviembre en el Pascual Guerrero.

Según quién avance, el DIM tendrá una condición distinta para cerrar la serie:

Si el rival es Atlético Nacional , el DIM cerrará la final como local .

, el DIM . Si el rival es América, el DIM definirá la serie en Cali.

Más allá del rival, el Poderoso llega con argumentos sólidos: funcionamiento, confianza y una campaña que respalda la ilusión.