Héctor Quiñones: “Mi deseo es continuar en América de Cali”

Esa opción todavía no se descarta. Ha tenido una serie de capítulos que molestan a Héctor Quiñones, pese a los cuales él pretende seguir vistiendo la camiseta de América de Cali. “Siento que tengo una deuda con la institución”, dijo en entrevista en El Alargue (Caracol Radio).

Pasaron 15 días del final de su contrato y todavía no se define la situación entre América de Cali y Héctor Quiñones. Del lado del club se buscó su continuidad, con un ajuste en sus cifras. Se le envió una propuesta y según Tulio Gómez, esa fue rechazada por el futbolista. Él lo niega.

Leer también ▶ América de Cali: ¿Cómo terminó todo entre Matías Pisano y Tulio Gómez?

La versión del jugador es que intentó que la última propuesta se elevara un poco en las cifras y cuando respondió, del club le dijeron que la opción ya no existía. Más allá de eso, todavía no descarta llegar a un arreglo para continuar.

“Todos quieren que me quede en América de Cali, algo bueno he hecho”

Ese es el deseo que motiva al exjugador de FC Porto a querer seguir vistiendo la camiseta escarlata. Lo dijo en Caracol Radio. “Estamos intentando ver si puede haber una posibilidad. Si no, iré a otro equipo. Primero debo recuperarme en el club porque fue acá donde me lesioné”, dijo.

Y agregó: “Todos quieren que me quede (habla de la hinchada y compañeros). Algo bueno he hecho. Mi deseo es continuar. He hecho todo para quedarme. No viene al caso decir que he rechazado algo o que no estoy dispuesto”, enfatizó el lateral izquierdo campeón con el cuadro escarlata.

La versión de Héctor Quiñones sobre lo que ha pasado tras terminar contrato con América de Cali.

–“De mi parte tengo la voluntad de quedarme. Lastimosamente las propuestas que tenía, de un momento a otro las quitó él. Yo no soy el que ha dado un paso al costado diciendo que no quiere continuar (…). Veníamos trabajando con el presidente, Mauricio Romero, sobre mi continuidad. Habíamos llegado a un acuerdo. Intenté que una de las opciones se elevara un poco más porque la reducción era realmente elevada y no fue positivo. Opté por aceptar una de esas y cuando lo hice, la propuesta ya no estaba”.

–“Lo que se ha dicho es algo que sorprende, sobre todo que usen mi nombre diciendo que no he aceptado la propuesta. No ha sido así. No he rechazado nada (…). Estoy en fase de recuperación. Mi contrato se acabó hace 15 días. Se supone que se debería renovar automáticamente”.

Leer también ▶ Tulio Gómez y las opciones europeas para Duván Vergara

-“Nunca hice objeción en el reajuste de salario con el fin de quedarme en el club. Estoy agradecido, estoy bien. Siento que tengo deuda con la institución. Me molesta que se diga que yo no quiero. Eso no va con la situación”.

-“Me molestó mucho que Tulio Gómez dijera que rechacé la opción porque no se puede utilizar el nombre de alguien que siempre te ha dado un respeto. No viene al caso. En la parte directiva, los jugadores, todos desean que yo continúe”.