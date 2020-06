¿Habrá un segundo ciclo de Fernando Aristeguieta en América de Cali?

A él le gustaría volver. Fernando Aristeguieta salió de América de Cali dejando una muy buena imagen y buenas relaciones. Salió hacia el fútbol mexicano en el que ahora hace parte de Mazatlán FC (antes Monarcas Morelia) y no descarta un retorno.

Fue apenas un año el que estuvo el venezolano en el cuadro escarlata. Y aunque no ganó títulos, la afición lo reconoce. Él también. Habla de la institución con palabras muy significativas. Así lo hizo en entrevista con El Alargue (Caracol Radio).

“El año completo en América de Cali fue muy especial. Sabía que estaba en un equipo grande. Rechacé mejores ofertas económicas para poder ir a América, quería vivir una experiencia así. No me esperaba que sería un equipo tan grande. No imaginé la magnitud que tenía. Fue un año especial en todos los sentidos”, reconoció Fernando Aristeguieta.

Su salida hacia el fútbol mexicano

Extrañó la forma en que pasó, pero estaba claro que era algo que iba a suceder. Así lo recordó. “Tenía una cláusula de rescisión que Morelia le pagó al América. Yo pienso que el negocio que hizo el equipo escarlata conmigo fue muy bueno. Si tú compras a un jugador en 1 y lo vendes en 10 un año después, pues… no puedo entender que alguien haya quedado insatisfecho con eso. Además, muchas veces le propuse al América renovar para que me subieran el sueldo y ellos subieran la cláusula. Así ganábamos todos, pero no se quiso hacer de esa manera”.

Y agregó: “En todo momento ellos fueron claros conmigo. Me querían vender. Nunca pensaron en prolongar mi contrato. Su intención era clara y yo estuve de acuerdo. Llegó un equipo dispuesto a pagar la cláusula y me terminé yendo”. Así salió en venta. Llegó a Monarcas Morelia y ahora hace parte de Mazatlán FC, sin descartar el regreso al fútbol colombiano en algún momento.

“Al América de Cali le tengo mucho cariño, pero este es mi trabajo. Tengo que pensar en mi futuro y de mi familia. Volvería al América, pero no me cierro a la opción de ir a otro equipo colombiano”, dijo.

Fernando Aristeguieta en América de Cali

Llegó proveniente de Caracas FC a mediados de 2018. Se fue un año después tras marcar 21 goles en 38 partidos. Fue un goleador importante por el que se interesaron en México. Allá continúa y desde allá está pendiente del elenco escarlata.

“Mi relación con el América y todos los directivos fue muy buena y muy sincera. Todavía hablo con el Gato Pérez y con Tulio Gómez (…). Siempre estoy pendiente, escribiéndome con mis excompañeros y haciéndoles fuerza a la distancia. El día de la final yo viajaba. Vi los últimos minutos y celebré. Me puse en contacto con excompañeros para felicitarlos. Muy alegre por ellos y por la gente que se merecía ese título por lo que pasó en los últimos años”, contó.