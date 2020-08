Franco Armani: “Me comprometí a retirarme en Nacional. Lo prometido es deuda”

Franco Armani llegó en el 2010 a Atlético Nacional sin hacer mucho ruido. Con sus buenas actuaciones se consolidó como titular y con sus acertadas intervenciones se convirtió en ídolo de la afición Verdolaga. En River Plate reafirmó su protagonismo.

El nacido en Casilda (provincia de Santa Fe) concedió una entrevista al Rincón del deporte y repasó su exitosa etapa en el Verde, con el que alcanzó 13 títulos, 11 a nivel local y 2 internacionales: la Copa Libertadores 2016 y la Recopa Sudamericana 2017.

Al guardameta le preguntaron en qué momento el plantel que dirigió Reinaldo Rueda se convenció de que tenía lo necesario para quedarse con el trofeo del certamen continental y se refirió a una llave en la que él fue pieza clave para avanzar a la siguiente fase.

“Nos dimos cuenta en el partido decisivo que fue con Rosario Central. Esa remontada histórica fue sufrida, clasificamos al último minuto. Desde ahí pensamos que podíamos ser campeones. Hasta es prematuro pensar en fase de grupos, pero en esa instancia ganamos todos los partidos. Uno piensa que puede tener chances. El partido clave fue contra Rosario Central”, aseguró.

+¿San Lorenzo está interesado en Christian Mafla, de Atlético Nacional?

+Alexander Mejía y la Copa Libertadores 2016: “Miguel Ángel Borja nos calló la boca”

+Gustavo Torres: “Hay un rumor de que yo estuve en una fiesta, pero no pruebas”

El arquero de la Selección de Argentina reconoció que nunca se imaginó que “iba a lograr tantas cosas” en el cuadro antioqueño y menos que sería un referente, aunque siempre trabajó para conseguirlo. Por último, reiteró su intención de volver al Rey de Copas para cerrar su carrera.

“La verdad que para mí Atlético Nacional es todo. Fue el equipo que creyó en mí, que confió, que me vio crecer como futbolista y persona. Solo tengo palabras de agradecimiento. Obviamente me quiero retirar ahí, ya lo he manifestado en varias ocasiones. En mi despedida, me comprometí con el hincha para retirarme en la institución. Lo prometido es deuda”, afirmó.

Franco Armani celebró los cuatro años de la consagración de Nacional en la Copa Libertadores 2016: