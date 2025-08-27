El sur de Bogotá se llena de fútbol en la soleada tarde del miércoles con la visita del Deportivo Independiente Medellín al Fortaleza CEIF en el estadio Metropolitano de Techo. El juego corresponde a la ida de los Octavos de Final de la Copa BetPlay, más conocida como Copa Colombia. Se espera buen acompañamiento de hinchas del Poderoso de la Montaña en el barrio capitalino de Techo, y los que no puedan ir al estadio tendrán la posibilidad de ver el juego a través de la plataforma de YouTube.

Independiente Medellín HOY en la Copa BetPlay: horario y Dónde Ver al Poderoso

Partido: Fortaleza CEIF vs Deportivo Independiente Medellín

Fortaleza CEIF vs Deportivo Independiente Medellín Fecha: Miércoles 27 de agosto de 2025

Miércoles 27 de agosto de 2025 Hora: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Estadio: Metropolitano de Techo (Bogotá)

Metropolitano de Techo (Bogotá) Certamen: Octavos de Final de la Copa BetPlay – Partido de ida

Octavos de Final de la Copa BetPlay – Partido de ida Árbitro: Héctor Rivera González

Héctor Rivera González Transmisión: Canal oficial de YouTube de Win Sports

DIM definió su lista de viajeros para el duelo ante Fortaleza por Copa BetPlay

El técnico Alejandro Restrepo confirmó la nómina de jugadores que viajaron a Bogotá para el choque ante Fortaleza. El DIM, que suma cinco victorias consecutivas en Liga BetPlay y dos triunfos en esta Copa, lleva a su grupo estelar para mantener el buen momento.

Arqueros: Éder Chaux, Iker Blanco

Éder Chaux, Iker Blanco Defensas: Fainer Torijano, José Ortiz, Jhon Palacios, Daniel Londoño, Léyser Chaverra, Juan Arizala, Francisco Chaverra

Fainer Torijano, José Ortiz, Jhon Palacios, Daniel Londoño, Léyser Chaverra, Juan Arizala, Francisco Chaverra Volantes: Halam Loboa, Esneyder Mena, Baldomero Perlaza, Alexis Serna, Jarlan Barrera, Jaime Alvarado, Ménder García

Halam Loboa, Esneyder Mena, Baldomero Perlaza, Alexis Serna, Jarlan Barrera, Jaime Alvarado, Ménder García Delanteros: Léider Berrío, Luis Sandoval, Jáder Valencia, Brayan León, Francisco Fydriszewski

Léider Berrío, Luis Sandoval, Jáder Valencia, Brayan León, Francisco Fydriszewski Director Técnico: Alejandro Restrepo

El conjunto antioqueño alcanzó los octavos de final luego de superar a Jaguares en una serie cerrada que terminó 2-1 a favor del equipo paisa. Fortaleza, por su parte, se metió en esta fase tras ocupar el segundo puesto del Grupo D, con dos victorias y dos empates, manteniéndose invicto en la competición.

Además, los capitalinos hacen parte del grupo de clubes que no han perdido en esta edición de la Copa, junto a Bucaramanga, Envigado, Alianza, Atlético y Pereira. Medellín, mientras tanto, busca extender su racha positiva y consolidarse como candidato al premio mayor del certamen.