El sur de Bogotá se llena de fútbol en la soleada tarde del miércoles con la visita del Deportivo Independiente Medellín al Fortaleza CEIF en el estadio Metropolitano de Techo. El juego corresponde a la ida de los Octavos de Final de la Copa BetPlay, más conocida como Copa Colombia. Se espera buen acompañamiento de hinchas del Poderoso de la Montaña en el barrio capitalino de Techo, y los que no puedan ir al estadio tendrán la posibilidad de ver el juego a través de la plataforma de YouTube.
Independiente Medellín HOY en la Copa BetPlay: horario y Dónde Ver al Poderoso
- Partido: Fortaleza CEIF vs Deportivo Independiente Medellín
- Fecha: Miércoles 27 de agosto de 2025
- Hora: 3:00 p.m.
- Estadio: Metropolitano de Techo (Bogotá)
- Certamen: Octavos de Final de la Copa BetPlay – Partido de ida
- Árbitro: Héctor Rivera González
- Transmisión: Canal oficial de YouTube de Win Sports
*Ver el partido aquí
DIM definió su lista de viajeros para el duelo ante Fortaleza por Copa BetPlay
El técnico Alejandro Restrepo confirmó la nómina de jugadores que viajaron a Bogotá para el choque ante Fortaleza. El DIM, que suma cinco victorias consecutivas en Liga BetPlay y dos triunfos en esta Copa, lleva a su grupo estelar para mantener el buen momento.
- Arqueros: Éder Chaux, Iker Blanco
- Defensas: Fainer Torijano, José Ortiz, Jhon Palacios, Daniel Londoño, Léyser Chaverra, Juan Arizala, Francisco Chaverra
- Volantes: Halam Loboa, Esneyder Mena, Baldomero Perlaza, Alexis Serna, Jarlan Barrera, Jaime Alvarado, Ménder García
- Delanteros: Léider Berrío, Luis Sandoval, Jáder Valencia, Brayan León, Francisco Fydriszewski
- Director Técnico: Alejandro Restrepo
El conjunto antioqueño alcanzó los octavos de final luego de superar a Jaguares en una serie cerrada que terminó 2-1 a favor del equipo paisa. Fortaleza, por su parte, se metió en esta fase tras ocupar el segundo puesto del Grupo D, con dos victorias y dos empates, manteniéndose invicto en la competición.
Además, los capitalinos hacen parte del grupo de clubes que no han perdido en esta edición de la Copa, junto a Bucaramanga, Envigado, Alianza, Atlético y Pereira. Medellín, mientras tanto, busca extender su racha positiva y consolidarse como candidato al premio mayor del certamen.