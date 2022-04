Este viernes, la vicefiscal General, Martha Yaneth Mancera, reveló más detalles sobre el accidente fatal de Freddy Rincón luego de que se conociera que él era el que iba manejando, según la Fiscalía.

Y es que en las últimas hora se conoció un video que ratifica que el exfutbolista era el que iba al volante. Sin embargo, la familia y gran parte de la opinión pública no cree en este contenido audiovisual, por lo que este viernes la vicefiscal dio más información al repecto y habló sobe los acompañantes, los cuales eran más de siete.

🚨 Primicia: SEMANA revela el video que prueba que Freddy Rincón sí manejaba la camioneta en la que se accidentó, como lo anunció el fiscal Francisco Barbosa. Detalles: https://t.co/uK4gMxeqsn pic.twitter.com/cowqVSPyKp — Revista Semana (@RevistaSemana) April 21, 2022

Los acompañantes de Freddy Rincón

Según Mancera, en el vehículo de marca Ford y de placa UGR 410, al momento del accidente, que ocurrió entre las 4:15 y 4:18 a.m. del lunes 11 de abril, viajaban siete personas.

Rincón se dirigió a la discoteca ‘Bronx’ en compañía de Nubia, Doris, Diana y José Luis sobre las 11:00 p. m. y sobre las 12 llegó María Patiño, de 20 años, quien fue hallada en la camioneta herida.

Sobre las 3: 25 P.m. según la funcionaria, salieron de dicho bar y se fueron para un establecimiento de comidas, lugar de donde es el video que muestra que Freddy era el conductor. A las 4: 15 p.m. salieron de ese lugar y minutos después fue el accidente. Manuela era la que iba de copiloto.

Lo que dijo la vicefiscal

“Tenemos evidencia que saliendo de la discoteca venía otra persona conduciendo. Tenemos imágenes de que él se baja del vehículo, ingresan al sitio donde consumieron algunos alimentos y, de ahí, precisamente, alrededor de las 4:15 quedó la evidencia demostrativa donde se sube el señor Freddy Rincón en la parte del conductor”.

Y agregó que “sobre las 4:25 a.m., ingresó una ambulancia al lugar de los hechos, que buscaba sacar a Freddy y Manuela… Ellos dos no se bajaron porque tenían el mayor número de lesiones y no podían bajarse por sí mismos”.