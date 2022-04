Explicaciones de Medicina Legal a lo sucedido en el accidente de Freddy Rincón

Medicina Legal publicó más información en el caso Freddy Rincón y despejó la duda de muchos: Si él iba manejando, ¿por qué murió y qué pasó con el copiloto (el lugar más afectado de la camioneta)?

Jorge Eduardo Paredes, médico forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, habló al respecto. Consideró normal que existan varias dudas como la mencionada. Explicó que fue María Manuela Patiño la que estaba en el puesto de copiloto, tal cual consta en el acta de levantamiento y los registros de la historia clínica.

Lo que dicen en Medicina Legal del accidente de Freddy Rincón

“Si él hubiese sido el copiloto, con su contextura, debió haber tenido un trauma muy severo en el lado derecho del cuerpo. En la historia clínica ni en el examen de necropsia se documenta este tipo de lesiones. Tan es así, que nunca fue enyesado o manejado por ortopedia. Por el contrario, todos sus órganos de tórax y abdomen quedaron en buenas condiciones”, dijo.

También explicó lo sucedido con la persona que estaba en el puesto de copiloto: “Ella sí tuvo trauma y quedó inconsciente, del lado derecho, parte externa e interna. Sobrevive porque tenía el cinturón de seguridad puesto adecuadamente y porque era una persona delgada. Eso le favoreció cuando se comprimió el vehículo en el carro. Además recibió las atenciones urgentes”.

Finalmente y como publicó el diario El Tiempo, está el dictamen de los peritos de Medicina Legal en el que se habla de “lesiones mortales son cerebrales con patrón de aceleración- desaceleración y rotacional” y “el cuerpo de Freddy Rincón no tenía fractura de cráneo, no tenía fracturas de huesos largos, no tenía lesiones contusas severas al lado derecho del cuerpo”.