“En Colombia debes dar sexo para ser árbitro internacional”

Harold Perilla, exárbitro colombiano, lidera una denuncia por abuso sexual en contra de Oscar Julián Ruíz e Imer Machado. Ya todo está en manos de la FIFA.

Que el arbitraje colombiano está lleno de escándalos sexuales es una verdad muy conocida pero poco investigada. La FIFA, en cabeza de su Comité de ética, confirmó que se está llevando a cabo una investigación en contra del prestigioso exárbitro Oscar Julián Ruíz y su mano derecha: Imer Machado.

Retirados del arbitraje profesional, Ruíz y Machado tienen múltiples denuncias y acusaciones por cosas que habrían hecho aprovechando su estatus en el gremio. Según el diario inglés The Guardian, hay 11 presuntas víctimas y más de 30 testigos que confirman lo de Oscar Julián, quien hace más de una década se desempeña como instructor de la FIFA.

En el caso de Machado, director de árbitros de la Federación Colombiana de Fútbol, hay 14 víctimas que lo acusan. Uno de ellos es Harold Perilla, excolegiado que denunció a ambos por promocionar jueces a cambio de relaciones no consensuadas. Declaró ante la FIFA que los dos acusados le tocaron el pene en privado y en público.

Lo de Oscar Julián Ruíz es, incluso, mucho más oscuro todavía. En 2019 no prosperó una investigación que se le realizó por abuso a una menor de edad. Ahora está empapelado porque habría tenido sexo con un árbitro que, en su momento, tenía solo 13 años. Su respuesta fue que “los hechos no se ajustan a la realidad”.

Perilla fue tajante en los argumentos que sus abogados le dieron a la FIFA y a The Guardian: “No soy el único. Ruiz me tocó el pene durante una pretemporada. Me pidió que tuviera sexo con él. Así es como podría ser ascendido. Machado también me tocó el pene y hasta los testículos frente a otras personas. Es el mismo método. En Colombia, lamentablemente, la mayoría de la gente tiene que dar sexo para ser árbitro internacional”.