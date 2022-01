Éder Chaux quiere volver a la Selección Colombia

El arquero es nuevo jugador de Once Caldas y quiere volver a tener posibilidades de estar en una convocatoria de la Selección dirigida por Reinaldo Rueda.

Éder Chaux llegó proveniente del Junior de Barranquilla y llegó al Once Caldas como nueva contratación para la temporada 2022 con la idea de ser titular y poder pelear un llamado a la Selección Colombia, pues sabe que tiene potencial para ser tenido en cuenta por parte del técnico, Reinaldo Rueda.

En entrevista con el programa El VBar de Caracol Radio, el guardameta confirmó que quiere tener minutos y por eso aceptó la oferta del Once. “La idea era poder buscar una posibilidad para llegar con todas las ganas y la ilusión de hacer un buen trabajo en el Once, para buscar un llamado a la Selección”.

Chaux tuvo la oportunidad de seguir en Junior por medio de un prestamo, pero no convenció al jugador que además tuvo sondeo por algunos equipos del fútbol colombiano, pero nunca fueron posibilidades oficiales. El arquero tomó la decisión de firmar por el Once porque no quería ser más suplente en Junior. “Yo quería buscar un equipo donde tuviera la oportunidad de figurar”.