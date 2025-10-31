Los cuadrangulares semifinales del Torneo BetPlay 2025-II comienzan este viernes 31 de octubre, y uno de los duelos más atractivos de la primera jornada será el que enfrente a Atlético Huila y Jaguares. El compromiso se disputará en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué desde las 4:00 p.m. (hora de Colombia).

El conjunto opita llega con la ilusión renovada tras sellar su clasificación en las últimas jornadas, mientras que el equipo cordobés afronta el duelo con la responsabilidad de mantener su gran campaña, tras ser líder del Todos contra Todos y campeón del primer semestre. Ambos tienen caminos distintos, pero un mismo objetivo: acercarse al sueño de la Liga BetPlay 2026.

Torneo BetPlay: dónde ver Atlético Huila vs Jaguares en TV y online

El partido Atlético Huila vs Jaguares, correspondiente a la Fecha 1 de los cuadrangulares del Torneo BetPlay, tendrá transmisión exclusiva en televisión por Win+ Fútbol, canal oficial del fútbol de ascenso en Colombia.

Además, los hinchas podrán disfrutar del compromiso online a través de la plataforma Win Play, disponible en su aplicación móvil, que permite ver los encuentros en vivo y en alta definición.

TV: Win+ Fútbol (señal por suscripción).

Win+ Fútbol (señal por suscripción). Streaming: Win Play (suscripción activa).

Win Play (suscripción activa). Hora del partido: 4:00 p.m. (hora de Colombia).

Árbitro del partido Atlético Huila vs Jaguares

La Comisión Arbitral de la Dimayor designó a Wilmar Montaño (Cundinamarca) como juez central del compromiso. Lo acompañarán Óscar Manzano (Valle) y Andrés Julio (Bolívar) como asistentes de línea, mientras que en el VAR estará Luis Trujillo (Valle). El cuerpo arbitral, con experiencia en la categoría, será clave para garantizar el control y la transparencia en un duelo que promete alta intensidad desde el primer minuto.

Así llegaron Huila y Jaguares a los cuadrangulares del Torneo BetPlay

Atlético Huila llega a esta fase tras finalizar séptimo en la tabla del todos contra todos con 24 puntos en 16 jornadas. El equipo dirigido por Diego Corredor logró mantener regularidad en las fechas finales, asegurando su cupo en la penúltima jornada. El conjunto opita, que busca regresar a la Liga BetPlay tras su descenso en 2023, sabe que no tiene margen de error: debe ganar el torneo para tener la posibilidad de disputar la gran final del ascenso.

Por su parte, Jaguares FC fue el mejor equipo de la fase regular. Terminó como líder del campeonato con 37 puntos y solo una derrota, además de ser el campeón del primer semestre, condición que lo pone en ventaja: si logra repetir el título en este segundo torneo, asegurará de manera automática su regreso a la Primera División.

El Manuel Murillo Toro, escenario del inicio de los cuadrangulares

Aunque Atlético Huila juega habitualmente en Neiva, esta vez será Ibagué la sede del encuentro debido a la imposibilidad de seguir usando el estadio Guillermo Plazas Alcid. Se espera una buena asistencia de público, especialmente de aficionados huilenses que acompañarán al equipo en su búsqueda de un inicio victorioso en los cuadrangulares.

El ambiente será de fiesta y expectativa. Para Jaguares, será la oportunidad de demostrar por qué fue el mejor del torneo y mantener su favoritismo; para Huila, el momento ideal para dar un golpe de autoridad y comenzar con pie derecho su lucha por el ascenso.

Lo que está en juego en los cuadrangulares del Torneo BetPlay

El Torneo BetPlay 2025-II entra en su fase determinante, en la que cada punto puede marcar la diferencia. Los cuadrangulares semifinales definirán a los finalistas que buscarán el título del semestre, y en el caso de Jaguares, la posibilidad de asegurar el ascenso sin necesidad de disputar la final anual.

Con dos estilos opuestos -la solidez colectiva de Jaguares y la garra de Huila-, este duelo en Ibagué abrirá oficialmente la recta final del campeonato de ascenso colombiano, donde ambos equipos se juegan mucho más que tres puntos: se juegan el sueño de volver a la élite del Fútbol Profesional Colombiano.