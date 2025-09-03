La comunidad futbolera en Colombia se alista para disfrutar de un partidazo por los Octavos de Final de la Copa BetPlay. El Deportivo Independiente Medellín recibe esta noche en el Atanasio Girardot al siempre complicado Fortaleza CEIF de Bogotá. Tras el 0-0 en la ida disputada en la capital, ambos equipos saldrán con todo en busca del cupo a los cuartos de final. El gran atractivo para los aficionados es que este compromiso se podrá seguir gratis y en streaming.

Independiente Medellín vs Fortaleza: revisa horario y transmisiones hoy

Partido : Medellín vs Fortaleza

: Medellín vs Fortaleza Fecha : Miércoles 3 de septiembre de 2025

: Miércoles 3 de septiembre de 2025 Hora : 7:30 p.m. de Colombia

: 7:30 p.m. de Colombia Certamen : Octavos Copa BetPlay – Partido revancha

: Octavos Copa BetPlay – Partido revancha Estadio : Atanasio Girardot de Medellín

: Atanasio Girardot de Medellín Árbitro : Jairo Mayorga Londoño

: Jairo Mayorga Londoño Transmisión: Canal de YouTube de Win Sports

Un DIM fortalecido que quiere seguir en racha

El Equipo del Pueblo atraviesa un momento positivo con seis victorias y un empate en el último mes. Bajo la dirección técnica de Alejandro Restrepo, el Medellín ha logrado mayor eficacia ofensiva, en gran medida gracias a los goles de Baldomero Perlaza y del polaco Francisco Fydriszewski, figuras que han sido determinantes en la campaña.

El estratega antioqueño reconoció que el semestre pasado el equipo generaba muchas opciones, pero fallaba en la definición. Hoy, el trabajo en las asociaciones entre volantes y delanteros ha permitido mejorar en esa área, lo que aumenta las expectativas para el choque de vuelta.

En la nómina se espera la presencia del arquero Washington Aguerre, ya recuperado, aunque no podrá estar Léyser Chaverra por una sobrecarga muscular.

Fortaleza busca dar el golpe en el Atanasio

El conjunto bogotano sabe que un triunfo en Medellín lo catapultaría a los cuartos de final de la Copa Colombia, y aunque no parte como favorito, ya demostró en la ida que puede complicar al DIM con orden defensivo y transiciones rápidas. Su reto será sostener el cero en su arco y aprovechar los espacios que deje el equipo local en su afán por definir la serie.

Promociones para la hinchada del DIM

La dirigencia del Independiente Medellín anunció un plan especial para acompañar al equipo en este duelo: habrá 2×1 en todas las tribunas del Atanasio Girardot. En la tribuna familiar sur baja, por cada código QR ingresará un adulto junto a un menor de 13 años y otra persona adicional, buscando garantizar un marco imponente en la revancha de esta serie.