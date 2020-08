12 años después de aquella conquista con América de Cali y luego de 3 de su reciente experiencia como DT, Diego Umaña confirmó que no volverá a dirigir profesionalmente. Tiene 69 años.

“Ya no soy más entrenador. He tomado la decisión hace rato. Me preparé bien para eso, no era fácil decidirlo. Me preparé mental y espiritualmente para afrontar esta nueva situación. Ya estoy en otra cosa (…). Estamos en un gran programa en Telepacífico y la verdad que ha tenido mucha audiencia. Voy adaptándome a ese tipo de trabajo e ideas. Es parte de lo que quería hacer. Estoy a la espera de otra parte más humana, personal, social y deportiva en la que estoy decidido a trabajar”, contó Diego Umaña en Win Sports TV.

Y agregó: “Somos personas antes de hacer lo que hacemos. Cuando fui a hacer mi primera práctica como entrenador me estaba peinando el afro y me dije que nunca debía hacerle a mis jugadores lo que no me gusta que me hicieran a mí. La parte humana siempre fue lo principal. En eso voy a trabajar ahora. Voy a ayudar a entrenadores que quieran que les ayude en transmitir mis conceptos e ideas, para ponerlos a pensar”.

Diego Umaña, más de 30 años como entrenador con títulos en Colombia y el exterior

La carrera como entrenador de Diego Umaña empezó en 1987 con Once Caldas y lo llevó a dirigir a 11 equipos diferentes. En Colombia además se hizo cargo de Santa Fe, América de Cali, Millonarios, Centauros, Deportes Quindío, Junior y Rionegro Águilas; en el exterior dirigió a Barcelona (Ecuador), Juan Aurich (Perú) y Sport Huancayo (Perú). Logró títulos con América de Cali, Junior y Juan Aurich en 2008, 2010 y 2011.

Diego Umaña y su experiencia en América de Cali

Es muy recordado en el cuadro escarlata porque allí logró el primer título de Liga de su carrera. En 2008 se coronó con el cuadro escarlata que tenía una sequía de 6 años sin títulos. De su mano llegó la Estrella 13 en el que fue cuarto paso por la institución.

Aquel América de Cali de Diego Umaña tenía, entre otros, a Adrián Berbia, Iván Vélez, Carlos Valdés, Pedro Tavima, Jong Hárold Viáfara, Pablo Armero, Jhon Valencia, Jaime Córdoba, Paulo César Arango, Víctor Cortés y Adrián Ramos.

Después de ese exitoso paso y de los otros títulos en su carrera, Diego Umaña volvió a América de Cali en 2013 para intentar el ascenso. Ese fue un intento fallido que lo alejó definitivamente del equipo. No hubo ni habrá un nuevo paso suyo por el equipo. Su retiro es una realidad. El último equipo al que dirigió fue Rionegro Águilas en 2017.