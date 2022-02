Deportivo Cali o Deportes Tolima. ¿Cuánto dinero ganará el campeón de la Superliga?

En el estadio Deportivo Cali arrancará la disputa de la Superliga 2022 que, a diferencia del año anterior, premiará al campeón con una importante cifra.

Esta vez no hubo arreglo, tal como sucedió en 2021 entre Santa Fe y América de Cali. Antes de empezar a jugar dicha llave, el par de equipos decidieron que el premio sería para los dos. Lo dividieron en mitades. Ahora no. Entre Deportivo Cali y Deportes Tolima no hubo el mismo acuerdo. Será el campeón el que se lleve tanto el trofeo como la totalidad del premio.

Lo que ganará el campeón de la Superliga 2022

El vencedor del duelo se llevará un premio de 524 millones de pesos. Al subcampeón se le darán 262 millones. La llave empieza en el estadio Deportivo Cali este miércoles 9 de febrero y terminará en el estadio Manuel Murillo Toro el 23 del mismo mes. Ese día se conocerá cuál de los dos equipos se queda con el primer premio del año en los torneos Dimayor.

Para Deportivo Cali será su tercera participación en Superliga. Ganó una y perdió la otra que ya disputó. En 2014 se impuso a Atlético Nacional con Leonel Álvarez como DT. En 2016, con Pecoso Castro al mando, cayó ante el mismo rival. Ahora va por el que sería su tercer título en la historia del certamen.

En el caso de Deportes Tolima, será su segunda participación. Estuvo en 2019 enfrentando a Junior y perdió en la definición por penaltis. Hoy en día, además, busca revancha ante el rival que le impidió ser subcampeón de Liga hace apenas un par de meses.