La transferencia de Daniel Muñoz del Atlético Nacional al KRC Genk se cerró una vez el zaguero viajó a Europa en el ‘vuelo del deporte’ y aprobó los exámenes médicos. El antioqueño debutó oficialmente con su nueva escuadra este domingo, en la victoria 1-2 sobre SV Zulte Waregem en la Jupiler Pro League 2020-21.

El lateral derecho fue titular y disputó los 90 minutos en el duelo en el que también estuvieron como inicialistas sus compatriotas Carlos Cuesta y John Janer Lucumí. Antes de su estreno con el conjunto de Bélgica, el defensor habló para la página oficial de la institución y aseguró que quiere responder a la confianza del orientador Hannes Wolf.

“Fue una espera larga, pero va a valer la pena todo el sacrificio. De verdad que fueron meses de angustia y de no poder salir a trabajar como me gusta. Doy gracias porque ya puedo estar acá y tengo la oportunidad de mostrar por qué me trajeron. Espero llenar las expectativas del cuerpo técnico y dar siempre lo mejor de mí”, afirmó.

Y añadió: “En Nacional siempre lo di todo por el club, por la gente y por mi ciudad. Ser yo el mejor o no, no me interesaba tanto, siempre salía era con la ambición de ganar, de darle cosas importantes al equipo, que lastimosamente no se dieron. Soy un jugador que no me ahorro una gota de sudor en cada entrenamiento y partido”, señaló.

Así formó KRC Genk en la fecha 1 de la Jupiler Pro League 2020-21, con Daniel Muñoz en el once: