Cristian Bonilla contó las verdaderas razones por las que dejó el futbol

Cristian Bonilla decidió retirarse del fútbol profesional a su 28 años de edad tras no sentirse augusto con el deporte que practicó durante más de 15 años.

Por medio de un comunicado oficial del San Antonio FC, club de segunda división de los Estados Unidos al que llegó en 2022, se conoció la decisión del guardameta.

Sin embargo, en las últimas horas habló con ‘El Heraldo’ y allí confirmó las razones por las que dejó el fútbol profesional, el cual le dio “todo en la vida”.

“Pasa porque ya no sentía lo mismo que sentía antes, yo siempre he sido una persona con pasión, con amor y al no sentir esa pasión que sentía antes, y esos sueños, hay que ser honesto conmigo mismo. Fue una profesión que tanto me dio, obviamente no hay otro motivo. Tengo que ser claro, tengo mis negocios, mi empresa; estoy tranquilo con la decisión y siento que estoy respaldado por Dios”, inició.

Y agregó que “el fútbol ya no es mi sueño. Mis sueños son dedicarme a mis negocios, a mis cosas, por eso hay que ser honesto conmigo y con el fútbol, me dio demasiado como para que hoy no sea mi sueño, y seguir ahí”.