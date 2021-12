Copa Libertadores 2022: se definieron los rivales de los equipos colombianos

Este lunes se definieron los enfrentamientos preliminares de la Copa Libertadores, donde tendremos participación con cuatro equipos. Solo resta por definir quien será Colombia 2 y 3.

Deportivo Cali vs. Deportes Tolima disputan la gran final de la Liga BetPlay 2021-II y solo queda por saber si el Azucarero irá a fase de grupos de la Libertadores (Campeón – Colombia 2) o este lugar será para Millonarios por reclasificación y el equipo del Valle jugaría fase previa como Colombia 3.

El que ya tiene asegurada su presencia en la fase de grupos es el Deportes Tolima, campeón de la Liga BetPlay – 1, mientras que Atlético Nacional irá a fase previa (2) tras ser campeón de la Copa BetPlay 2021.

Fase 1

E1 : City Torque vs. Barcelona

E2: Deportivo Lara vs. Bolívar

E3: César Vellejo vs. Olimpia

Fase 2 (16 equipos) No pueden jugar equipos del mismo país. Los ganadores van a la fase 3.

Colombia 3 (Cali/Millonarios) vs. Fluminense

Audax Italiano vs. Estudiantes

U Católica (ECU) vs. E2

América Mineiro vs. Guaraní

E1 vs. Universitario

Plaza Colonia vs. The Strongers

Everton vs. Monagas

E3 vs. Atlético Nacional