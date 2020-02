¿Cómo sería el mediocampo de América de Cali sin Paz y Carrascal?

Hace 30 mins Por Guillermo Puerto Por









A la baja confirmada de Rafael Carrascal para el duelo del viernes ante Santa Fe podría sumarse la de Luis Alejandro Paz por lesión. Él quiere estar. Lo intenta todo para poder llegar a ese duelo de América de Cali, pero…

Depende de su evolución. No lo van a arriesgar. Será decisión de última hora saber si puede estar o no en el partido en El Campín. Es una pieza y como tal, la idea es que solo juegue si es que está al 100%. A dos días del partido no lo está. Por eso la duda sobre su presencia y las posibles variantes.

“Es un golpe sufrido en el partido contra Deportivo Cali. Se vino manejando y contra Independiente Medellín volví a tener la dolencia. Se ha venido trabajando y esperamos estar óptimos para el partido contra Santa Fe”, dijo Luis Alejandro Paz en rueda de prensa este miércoles.

Él quiere estar. Busca ser siempre un aporte para el equipo. Dependerá de la evolución médica que tenga. Y si no logra el alta, será baja para el partido junto a Rafael Carrascal (suspendido). Sin ellos, las opciones que le quedan al DT para el mediocampo, además de Carlos Sierra, son: Felipe Jaramillo, Yesus Cabrera, Juan Diego Nieva y Rodrigo Ureña, principalmente. ¿Quiénes jugarían?

Luis Alejandro Paz tras el reciente triunfo de América

