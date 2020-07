Casos de COVID-19 en Nacional son de jugadores, afirmó Carlos Antonio Vélez

Atlético Nacional le madrugó al “protocolo de bioseguridad para el manejo y control del coronavirus COVID-19 en las actividades relacionadas con el entrenamiento y competencia de los futbolistas profesionales”. 57 trabajadores del Verde se sometieron a pruebas y Carlos Antonio Vélez aseguró que los contagiados son deportistas.

En el programa Palabras mayores, el manizaleño habló de la reanudación de la Liga 2020-I y reiteró su posición de que es momento de retomar el torneo, incluso en medio de la emergencia sanitaria, si los equipos cumplen con las medidas de los ministerios del Deporte y de Salud y Protección Social.

“Ya, vamos, pasos adelante, no pasos hacia atrás. Qué fácil es obstruir, qué fácil es parar, qué fácil es molestar. Qué difícil es construir, qué difícil es hacer. Si no se pudo conseguir la empresa, hay unos laboratorios homologados y los clubes están haciendo las cosas con laboratorios homologados. Lo hizo Nacional y lo va a hacer el Deportivo Cali”, expresó.

Y prosiguió: “Esto es sencillo, bien hecho es sencillo. Como lo hizo Nacional: salieron dos positivos y seguramente van a salir 50. Ojalá no, pero pueden salir 50. En la MLS salieron 26, ¿y qué pasa? No pasa nada (…) Lo lamento mucho por los dos jugadores de Nacional, sé que están bien, asintomáticos. Sé sus nombres, pero de eso no se trata; además, debe haber un secreto como el de la confesión. Ellos se van a recuperar, esto no es cuestión del morbo de ‘¿quién será?’”.

Carlos Antonio Vélez se refirió a los casos de COVID-19 en Atlético Nacional: