Caso Freddy Rincón: habló uno de los paramédicos

Uno de los paramédicos que estuvo en el lugar de los hechos en el que Freddy Rincón se accidentó en la ciudad de Cali dio su versión de los hechos.

La muerte de Freddy Rincón es un hecho que sigue teniendo en vilo a sus familiares, amigos y seguidores, pues a pesar de que las investigaciones hechas por las autoridades arrojaron que que el exjugador iba manejando el vehículo estrellado, estos rechazan esta versión entregada por el Fiscal Francisco Barbosa.

La Fiscalía obtuvo 13 testimonios en los que que se encuentra el de uno de los paramédicos que llegó al lugar en el momento del choque. Esta persona habló con Noticias RCN y confirmó que al llegar a la escena del accidente encontró que: “ya la puerta estaba abierta, la puerta del conductor donde estaba él y al lado había una muchacha. La gente decía ‘saquen a Freddy Rincón, saquen a Freddy Rincón entonces ahí ya procedemos hacer la extracción del vehículo de la parte del conductor”.

Siete personas fueron necesarias para sacar a Freddy Rincón del carro, su contextura física indica que no pudo ser cambiado de lugar, según el paramédico. “No, la verdad no (no fue cambiado de silla) porque él era muy grande y pesado, y no creo que en ese momento y así como estaba acomodando, no creo que lo hayan colocado así por así”.

La muerte del exjugador colombiano sigue siendo un tema coyuntural que ha tenido varias versiones y aunque se haya dado la oficial por parte del fiscal Barbosa y su grupo de trabajo, los hermanos de Freddy siguen reafirmando que su familiar no iba manejando.