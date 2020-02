Atento, Queiroz. ¡Mensaje de Teo Gutiérrez a la Selección!

Hace 5 mins Por Jeison Cifuentes Pérez Por

¿Que Teófilo Gutiérrez está retirado de la Selección? Él no lo ve así; por el contrario: ¡Pide una nueva oportunidad con la Tricolor!

Dependerá, obviamente, del consentimiento de Carlos Queiroz, quien ya debe tener claro cómo juega el atacante y lo bien que la ha servido al Junior de Barranquilla. Teófilo vive un notable momento en su carrera, como el socio de todos en cuadro Tiburón.

En una entrevista que le hicieron a Teófilo Gutiérrez en el diario El Heraldo afirmó que no está fuera de la Selección Colombia y espera ser llamado nuevamente para dar su apoyo y experiencia en caso de ser requerido.

“Yo le dije a mis compañeros que no duermo hasta que Dios me permita otra vez ponerme la amarilla y decir que me retiro de la Selección. Si Dios me da la oportunidad y el entrenador. Cuando uno hace las cosas bien, uno tiene que dormir tranquilo, pero mi anhelo es ponerme la camiseta amarilla porque es mi pasión”, afirmó el atacante.

Sabe que no es sencillo regresar, toda vez que desde que no volvió a ser citado a la Tricolor con Carlos Queiroz de DT. Tampoco cree que la edad (tiene 34 años) se in impedimento para que en estos momentos lo convoquen.

“Klose, a los 37 años, jugó en Brasil y fue campeón. Además quedó de goleador”, citó el atacante del Junior de Barranquilla, dejando claro que todo en el fútbol pasa por la edad y menos para disputar eventos tan importantes como un Mundial.