Existió esa posibilidad en el mercado de fichajes. América de Cali y Fabián Sambueza sí tuvieron contactos que no trascendieron. Según cuenta el jugador, fue así por su deseo de esperar un arreglo con Santa Fe (lo consiguió) y por las condiciones del cuadro escarlata.

Ahora que se confirmó la continuidad de Fabián Sambueza en Santa Fe hasta final de temporada, el argentino atendió entrevistas en medios de comunicación. Y hablando para El Alargue (Caracol Radio), tocó el tema de América de Cali. Públicamente se conoció esa posibilidad de su contratación a principios de agosto.

¿Qué pasó? “Hubo conversaciones con la gente de América, pero ellos no querían contratar un jugador de mucho dinero. Querían un jugador más bien barato y uno tiene que hacerse valer. Es difícil llegar a un acuerdo en esta pandemia. Hay que tratar de amoldarse y yo no me iba a ir al América sabiendo que tenía la posibilidad de quedarme en Santa Fe. Y si tenía que hacer una rebaja, la hacía porque acá estoy contento”, respondió Fabián Sambueza.

¿Qué dijo Tulio Gómez sobre Fabián Sambueza?

Empezando agosto, cuando se mencionó esa posibilidad en el mercado de fichajes de América de Cali, el máximo accionista del club habló con el periodista Alexis Rodríguez. Sobre el tema respondió:

“Fabián Sambueza es un jugador muy costoso y no estamos para eso. Si en algún momento contratamos un jugador sería un ‘9’ y también tenemos a Adrián Ramos. Al argentino si lo ofrecieron pero no estamos para eso”, aseguró Tulio Gómez. Efectivamente fue una opción que no trascendió.

Fabián Sambueza y su arreglo con Santa Fe

Luego de dejar de lado la opción de jugar en América de Cali, pasó más de un mes en el que se arregló su continuidad en Santa Fe. Es el tercer equipo colombiano en el que juega tras las experiencias en Deportivo Cali y Junior. Allí había terminado contrato pero finalmente hubo arreglo para extenderlo.

“Mi familia tuvo que ver mucho en mi decisión de quedarme. Fue una negociación difícil porque el club está pasando una situación dura. Llegamos a un acuerdo bueno para los dos. Tuve en cuenta que aquí me siento bien y me aprecian”, dijo el argentino al confirmar el arreglo con el elenco bogotano.