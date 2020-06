¿América de Cali ha pensado en el regreso de Jaime De la Pava?





Hace 14 mins Por Guillermo Puerto Por

Siempre que hay cambio de DT en América de Cali surge el nombre de Jaime De la Pava, uno de los entrenadores más exitosos en la historia del club pero que, casualmente, no ha vuelto a ser tenido en cuenta para el cargo.

Con Jaime De la Pava como DT América de Cali ganó los títulos de Liga en el 2000, 2001 y 2002-1, además de la Copa Merconorte. Las Estrellas 10, 11 y 12, además del único título internacional que tiene el equipo, se lograron bajo su mando, cuando él recién se iniciaba como entrenador.

Fue en 1998 cuando se le confió el equipo, luego de tenerlo con éxito en su Primera C. Salió del equipo para irse a la Selección Colombia sub-23 y a partir de ahí su relación con el cuadro escarlata fue de mucho cariño, pero a la distancia. Nunca se le dio la posibilidad de volver y sí estuvo dirigiendo a muchos otros equipos en Colombia.

Jaime De la Pava estuvo en Santa Fe, Deportivo Cali, Once Caldas, Deportes Tolima, Cúcuta Deportivo, Uniautónoma, Cortuluá y Atlético Bucaramanga. Ganó una Copa con el equipo verdiblanco y logró un ascenso con el elenco tulueño al que hoy en día dirige nuevamente en Segunda División. También estuvo dirigiendo en Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Venezuela.

¿Y un nuevo ciclo en América de Cali? No ha tenido esa posibilidad y sorprende. “Por mí, diría de corazón que yo siempre he estado abierto a volver. Me ha extrañado que con tanto tiempo no se haya dado la facilidad de volver y sí volví a Cortuluá, entonces no sé. Pero yo tengo paciencia, siempre activo y siempre preparándome; Creo que el destino nos va a dar ese camino. Me gustaría volver, con un proyecto muy claro porque no iría a arriesgar mi historia en el club”, respondió este 10 de junio en entrevista con América en la Red. Por ahora no está entre los candidatos al cargo.