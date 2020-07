Esa salida de Matías Pisano de América de Cali ha dado mucho de qué hablar. Salió y demandó al equipo. Tulio Gómez, entre tanto, admitió que le pagarán lo que legalmente deban y ahora hay un nuevo capítulo.

Matías Pisano habló en entrevista con el diario El País. Y cuando le consultaron por un supuesto disgusto de Tulio Gómez por actitudes suyas, la respuesta del futbolista argentino que está de nuevo en su país a la espera de definir su futuro fue:

“¿Qué puedo decir? Por algo no sigo en América de Cali, pero él es el que debe responder por lo que dijo. Yo estoy tranquilo. Jugué todos los partidos y conseguí un título después de 11 años que América no lo lograba. Si hubiéramos hecho las cosas mal, seguro yo en estos momentos estaría en otro lado. Pero la Copa la levantaron un argentino –Juan Pablo Segovia– y todo el plantel. El técnico era extranjero, era un equipo unido… pero las cosas de pronto las entienden mal otros”.

“Tulio Gómez fue el único que no se despidió”

Otra de las respuestas en las que Matías Pisano, hablando para El País, mencionó a Tulio Gómez, fue la que dio cuando habló de su despedida. Él solía ser una parte importante en la comunión del plantel y eso quedó claro en lo que contó que pasó cuando se despidió.

“Todos mis compañeros me mandaron mensajes, desde el más chico hasta el más grande. Me dijeron que había sido un gran compañero, un amigo, un buen aporte. Los que trabajan en el club también me escribieron. El único que no lo hizo fue Tulio Gómez, pero las cosas se dieron así”.

“Todo estuvo 10 puntos, con Tulio Gómez y con los directivos”

Más allá de esas situaciones, Matías Pisano deja en claro que la relación entre él y todos en América de Cali fue muy buena. “Yo soy una persona frontal, siempre trato de dialogar cuando tengo que decir algo. Si me toca hablar, es para mejorar. Si no hubiéramos salido campeones, a lo mejor no estuviéramos hablando de esto y a mí me hubieran echado. Pero se hizo un buen trabajo, se armó un excelente plantel con un técnico que se adaptó a lo que tenía; todos tiramos para el mismo lado, siempre respetando la opinión de todos porque cuando se habla es para mejorar. Ya si alguien no lo toma bien, ese es problema de él”.

Lo que dijo sobre las adecuaciones físicas que le faltan a América de Cali (duchas, por ejemplo), fue algo que se lo dijo también al Gato Pérez (presidente del momento). “Yo solo di una opinión. Después el dirigente seguramente la tomó mal. Hablé de esas cosas para bien del América, no para bien de Matías Pisano. Lo dije para que el club mejorara. Eso es lo que hace a un club diferente. Un vestuario normal lo consigue uno yendo a jugar con los amigos. Hay que hacer la diferencia teniendo todo para los entrenamientos”.