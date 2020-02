Alberto Gamero explica por qué golearon a Millonarios

Hace 3 horas Por Jeison Cifuentes Pérez Por

El técnico Alberto Gamero dio sus explicaciones acerca del rendimiento de Millonarios, goleado 4 – 1 por Jaguares en Montería.

El entrenador es el primer responsable de esta esta situación y así lo hizo saber en la conferencia de prensa posterior al compromiso celebrado en el estadio Jaraguay. “La cabeza mía está tranquila y está bien puesta. Yo asumo toda la responsabilidad”, afirmó el DT.

Gamero también se disculpó con los hinchas, la directiva. Sabe que un resultado así es grave en un club como Millonarios. “Tengo que pedirle perdón a la afición y a la junta directiva por el segundo tiempo”, afirmó el técnico y es en ese detalle donde él cree que se derrumbó el equipo.

¿Por qué golearon a Millonarios?

“Jugamos un primer tiempo muy bueno. El error fue no haber hecho los goles en las opciones que tuvimos en el primer tiempo”, dijo. Gamero señala que esos 45 minutos finales van en contravía de lo que venía haciendo el equipo, como cuando le ganó a Always Ready en Copa Sudamericana y la etapa inicial en Montería.

“Nos desconcentramos. Nos quitaron el balón y no supimos asimilarlo. Cuando cometes errores a veces te cobran, a veces no. Nosotros no les cobramos los errores a Jaguares, ellos sí”, agregó el entrenador en su análisis sobre las situaciones adversas vividas por parte de sus dirigidos.

También admite que no tener el balón es algo que perjudica los intereses albiazules: “Este equipo lo diseñamos nosotros para jugar bien y tener el balón. Hoy nos dimos cuenta que cuando no tenemos el balón vamos a sufrir. Esto es de trabajo, esto es de día a día”.

“Nadie habla del buen primer tiempo que hicimos”, dijo en defensa de las cosas buenas que, pese al resultado en contra, tuvo Millonarios. Gamero también reconoce que los resultados condenan, pero cree en el trabajo que se está haciendo.

“Yo soy el primer autocrítico conmigo mismo. Yo sé cuándo las cosas van mal y cuando van bien. Hoy no te puedo decir que las cosas van bien por el puntaje pero sabemos lo que tenemos en Millonarios”, respondió el entrenador.