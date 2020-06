A Freddy Rincón no le interesa dirigir a América de Cali, “por la forma en que manejan las situaciones”





Hace 55 mins Por Guillermo Puerto Por

Freddy Rincón es ídolo de América de Cali y hoy está distanciado del equipo por tener un punto de vista crítico respecto al manejo del club. Así que descarta la posibilidad de dirigirlo. Así lo dijo en entrevista en Deportes Sin Tapujos (1290 AM).

“A mí no me quieren tener en América de Cali por una serie de situaciones y yo no quiero estar en América por la forma en que manejan las situaciones”, respondió Freddy Rincón cuando le hablaron de un potencial deseo de llegar a dirigir al equipo escarlata. Él ya fue DT de distintos equipos en Brasil y está a la espera de una nueva posibilidad en dicho país.

Allá dirigió a Iraty, Sao Bento, Sao José, la sub-20 de Corinthians y Flamengo-SP, además de ser asistente en Atlético Mineiro. Ese mismo rol lo cumplió durante 2019 en Millonarios. Todavía nada tuvo que ver con América de Cali, equipo en el que jugó entre 1990 y 1993, y con el que fue dos veces campeón.

Freddy Rincón es ídolo de la afición escarlata. Hizo parte importante de la séptima y octava estrella (1990 y 1992). Ahora es entrenador y muchos se preguntan, ¿por qué nunca es opción para llegar al equipo? “En el Valle del Cauca es demasiado complicado. No hay sentido de pertenencia. Se vive un egoísmo y un resentimiento muy grande”, responde.

Puntualmente, en este caso, existe un distanciamiento entre él y la directiva del equipo: “Por cómo soy y cómo he expuesto mi parecer ante el América de Cali en entrevistas. En su momento lo dije y lo reitero: Tulio Gómez entiende más de supermercados que de fútbol. Desde luego a él no le ha gustado mi comentario, por cosas que he sabido internamente, ¿entonces para qué me pongo a nadar contra la corriente? Me ahogo más rápido”, contó Freddy Rincón.

Hoy en día no es ni quiere ser candidato a ser el entrenador de América de Cali, pero es algo que no descarta para su vida profesional. “No cierro esa posibilidad. Eso sería cerrar el cariño que la gente me tiene. Hay que entender que en este momento la situación no es para llegar. Dios sabrá si el día de mañana puedo llegar o no. El sueño de llegar al rojo lo tengo intacto”, concluyó.