Yony González y las demás bajas del Cali para enfrentar a Junior

Deportivo Cali no contará con uno de sus atacantes habitualmente titulares y suma 4 bajas para el partido ante Junior. ¿Qué les pasó?

En definitiva el DT Rafael Dudamel hizo una lista de 25 futbolistas para este duelo. Tiene que ver no solo para este compromiso. También está pensada en el viaje a Brasil para enfrentar a Corinthians. El DT quiere tener al grupo concentrado en los objetivos que se acercan.

Ausentes de Deportivo Cali para el duelo ante Junior

Yony González: en el duelo ante Boca durante la semana salió lastimado. Jugó 55 minutos y sufrió un desgarro grado 2 que lo tendrá inactivo durante un par de semanas.

Óscar Segura: es uno de los canteranos a los que Dudamel está intentando consolidar este año. Jugó su primer partido de 2022 ante La Equidad. Entró y al minuto salió expulsado. Recibió una fecha de suspensión que pagará en este duelo ante Junior.

Sebastián Leyton: el mediocampista chileno fue titular en la jornada anterior en duelo ante La Equidad. Ese día fue amonestado. Solo jugó 45 minutos. Salió en el entretiempo por una molestia en el posterior. Está en recuperación.

Hárold Santiago Mosquera: es uno de los fichajes del equipo. Llegó del fútbol mexicano (Pachuca), pero todavía no cumplió la expectativa que generó en su llegada. Suma 12 partidos en el año, apenas 5 como titular. Todavía no marcó y viene jugando cada vez menos. Fue suplente en el par de jornadas más recientes. En la de Libertadores no fue convocado y ahora tampoco.

Convocados de Deportivo Cali al partido ante Junior

Arqueros: Guillermo de Amores y Humberto Acevedo.

Defensores: Christian Mafla, Juan José Tello, Juan Esteban Franco, Aldair Gutiérrez, Guillermo Burdisso, Jorge Marsiglia, José Caldera y Kevin Moreno.

Mediocampistas: Jimmy Congo, Carlos Robles, Andrés Balanta, Kevin Velasco, Duván Mina, Michell Ramos, Gian Franco Cabezas, Jhon Vásquez, Michael Ortega, Daniel Luna y Enrique Camargo.

Delanteros: Teo Gutiérrez, Agustín Vuletich, Carlos Lucumí y Ángelo Rodríguez.