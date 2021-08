Yerry Mina contó la razón por la que dejó de ser hincha del Deportivo Cali

Este martes, Yerry Mina compartió con James Rodríguez una entretenida charla a través de la cuenta de Twitch del 10 de la Selección Colombia.

En este espacio hablaron sobre el futuro de James en el Everton y, la relación con Rafael Benítez y la Selección Colombia. Además, Mina comentó de cuál equipo del fútbol colombiano es hincha.

“Era hincha del Deportivo Cali porque cuando estaba pequeño fui a probar allá y ni siquiera me vieron. Me dejaron por allá tirado”. James tomó la palabra y dijo: ” Ve, Cali, mirá lo que se perdieron. De esta Mina de Oro”.

Mina siguió argumentando porqué ya no es del Cali. “Yo me acuerdo que ni me vieron. A los tres días me dijeron muchas gracias, y después fui a entrenar a América y allá sí me dejaron”. De inmediato el mediocampista del Everton le preguntó “¿entonces eres hincha del América?”, Yerry respondió: “Yo le hago fuerza a los equipos del valle” (entre risas).