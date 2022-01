Yaser Asprilla y Deportivo Cali, punto final. Así terminó el tema

Otra respuesta de Rafael Dudamel en Win Sports que hace pública la posición de Deportivo Cali respecto a la posibilidad de fichar a Yaser Asprilla.

El talentoso futbolista canterano de Envigado FC, hoy en día fichado por Watford FC y presente en la convocatoria de la Selección Colombia, fue relacionado como posibilidad para Deportivo Cali en el primer semestre de 2022. ¿Qué ha pasado? El club hizo un intento. Supo lo que debía pagar por un préstamo y nada más. La posición del DT es clara y seguramente por ese pensamiento tanto suyo como del club, no se avanzó.

La respuesta de Rafael Dudamel sobre Yaser Asprilla

“Sobre el tema no he fijado ninguna posición porque nunca hubo una situación real, concreta. Fueron todas especulaciones. En su momento lo dije: ¿Cómo no voy a querer tenerlo en el equipo? Es un jugador súper talentoso pero nosotros tenemos una filosofía en el club en el que los canteranos son prioridad”, empezó diciendo.

Y agregó: “De nuestros canteranos tenemos a Gian Franco Cabezas, Daniel Luna, Duván Mina, Óscar Segura, Juan José Córdoba, José Mulato. En un equipo como Envigado, un joven talentoso como Yaser Asprilla se muestra cada fin de semana. Pero en un equipo grande como Deportivo Cali, los más jóvenes tienen un rol secundario detrás del jugador de experiencia para seguir aprendiendo. Los procesos son más lentos”.

Así que con todo ese contexto, la respuesta que termina dando el DT de Deportivo Cali es: “Que Yaser Asprilla sea un jugador que lo necesitamos, tendría decir que no. ¿Y que si lo quisiéramos tener? Sería maravilloso, pero esa zona ya la tenemos poblada en la conformación del plantel”.

Rafael Dudamel en Win Sports sobre Yaser Asprilla