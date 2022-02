¿¡Ya va a debutar Hárold Preciado en México!?

Hárold Preciado llegará a México un día antes del viaje del Club Santos Guadalajara para enfrentar a Atlas. ¡Y está convocado para jugarlo!

Todavía no entrenó y ni siquiera habló con el DT Pedro Caixinha respecto a lo que se espera de él en el equipo. Aun así, ya está en los planes para empezar a jugar. El Club Santos lleva 3 partidos en la Liga MX y no ganó. Tiene un empate y un par de caídas. Viene de ser goleado en casa por Necaxa (1-4). Va por la recuperación y enseguida el DT piensa en Hárold Preciado como solución. Así lo confirmó en rueda de prensa.

Lo que dijo Pedro Caixinha de Hárold Preciado

Al goleador bicampeón con Deportivo Cali lo ficharon cuando estaba concentrado en la Selección Colombia. De esa experiencia volvió a Colombia y enseguida emprendió camino hacia territorio mexicano. Este viernes estuvo en Houston terminando los trámites para trabajar en México. Lo esperan el sábado en su nuevo club y enseguida viajará con ellos para jugar el partido del domingo ante Atlas (7:00 p.m., hora en Colombia).

“Todavía no he tenido contacto directo con Hárold Preciado. Estaba en un proceso de selecciones y no siendo nuestro jugador todavía, en términos de estar integrado con el grupo, no quería sacarlo del foco que tenía con la Selección Colombia. Eran partidos importantes para la Eliminatoria”, fue la primera confirmación del entrenador portugués que tendrá Preciado en Santos.

Y agregó: “Ahora está haciendo los trámites que requiere para entrar en México con todo el proceso regularizado y mañana por la mañana se supone que podrá hacer las pruebas médicas. Enseguida estará integrado con nosotros. Por el tema de lesiones y sanciones, va a estar en los convocados. Mañana tendrá la oportunidad de hablar con él. Y por supuesto que estando convocado y en la banca, será una de las opciones que llevamos para el partido ante Atlas”.