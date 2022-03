Vuletich: “Vine a la institución que quería” y “no esquivo ninguna responsabilidad”

Agustín Vuletich fue el último fichaje de Deportivo Cali para 2022. Debutó en el clásico del que dijo, “hay que dejarlo en el olvido”.

Al buscar una solución para la falta de gol en el año, el cuadro verdiblanco encontró la posibilidad de sumar al argentino que en Colombia ha hecho goles con Águilas Doradas, Cúcuta Deportivo e Independiente Medellín. Ya lo tiene y enseguida empezó a ponerlo en cancha. Jugó 45 minutos ante América. No ha disputado más tiempo, pero aun así se siente parte del difícil momento del equipo respecto a los resultados (2 victorias en 12 juegos).

Lo que dijo Agustín Vuletich del momento de Deportivo Cali

El atacante argentino habló en entrevista con el Súper Combo (RCN Radio):

-“Si bien soy nuevo, no me escapo a ninguna responsabilidad. Al contrario. Vine a la institución que quería venir, sabiendo en la institución que estaba, pero siempre con aspiraciones grandes porque Deportivo Cali es el último campeón de Colombia, tiene Copa Libertadores y ya por su escudo e historia, las aspiraciones son altas. No le esquivo a ninguna responsabilidad. Estoy acá para sumarme a mis compañeros y poder estar donde la institución se merece”.

-“Hace pocos días estoy acá y encontré un grupo de personas muy buenas. Es la verdad, lo manifesté. Llegar a un equipo campeón y a un equipo grande nunca es sencillo. Hay jugadores importantes por trayectoria y hay grandísimas personas. Esa es la base para salir adelante en este momento. Un gran porcentaje de los jugadores que están son los que salieron campeones hace un par de meses, entonces es entendible que haya malestar en las personas que realmente quieren a Deportivo Cali y las que analizan la situación. Entre los jugadores lo único que se puede llegar a hablar es que se sale adelante trabajando, siendo realmente honestos con su profesión y siendo 100% profesionales”.

-“Vienen dos semanas que hay que tomarlas de la mejor manera, con la mayor responsabilidad y profesionalismo posibles, para estar realmente con todos los sentidos que un ser humano tiene intentando mejorar y llegar al próximo partido en el mejor nivel en todos los aspectos. Que lo que está pasando no sea un trastorno a la hora de que nuestro rendimiento sea bueno. Hay que dejar de lado lo que pueda llegar a estar pasando en el día a día con la situación en sí y que el equipo vuelva a ser el equipo campeón”.

-“El 11 contra 9 del clásico no fue un partido para analizar de una manera normal y franca. Analizando desde afuera y si te dicen que un partido de 11 contra 9 lo ganó el que tenía 9, te puede llegar a parecer extraño, pero sucedió. Ellos en el segundo tiempo hicieron un planteamiento que fue 100% defender y nosotros debemos ser conscientes de que no encontramos la manera de convertir el empate que era lo fundamental. Si lo hacíamos se hubiera destrabado todo. Las palabras ahora sobran. El partido terminó. Hay que seguir adelante y dejar eso en el olvido. Creo que no hay demasiadas cosas positivas para sacar de ese partido y lo que haya, tratar de usarlo para seguir mejorando”.

La entrevista de Agustín Vuletich