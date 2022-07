¿Todo bien con Teo Gutiérrez en Deportivo Cali?

Teo Gutiérrez no estuvo en el primer día de entrenamiento con Máyer Candelo y eso abrió la pregunta. ¿Acaso puede irse del equipo en este mercado de fichajes?

En teoría podría hacerlo incluso a otro equipo colombiano. Todavía no ha firmado planilla con Deportivo Cali, ya que el equipo todavía no debutó en la Liga BetPlay. Lo hará el jueves ante Deportes Tolima. Si es convocado e inscrito para el partido, ya no podrá hacerlo. Quedaría abierta la opción en el exterior. Esa salvedad hay que hacerla debido al rumor que empezó a relacionarlo con un regreso a Junior. ¿Es así?

¿Puede Teo Gutiérrez ir a Junior de Barranquilla?

Del equipo rojiblanco salió Miguel Borja y sobre su reemplazo se han dicho varias cosas. La versión con Teófilo creció por su ausencia en el entrenamiento de Deportivo Cali del pasado domingo. Era el primero con Máyer Candelo y él no estuvo. Tenía un permiso especial de la directiva. Se encontraba en Barranquilla y eso abrió la especulación. Sin embargo, nada tuvo que ver con Junior.

Teo Gutiérrez tiene contrato con Deportivo Cali hasta finales de 2023. Lo renovó tras el título que se consiguió con él como capitán. Hace parte del proyecto verdiblanco para el 2022-2 y desde este lunes ha empezado a entrenar bajo el mando de Máyer Candelo. Se prevé que estará convocado para el debut ante Deportes Tolima.

Entonces sí, todo está bien con Teo Gutiérrez en Deportivo Cali. Su ausencia se debió a un tema personal. No hay algo con Junior y su contrato en el cuadro caleño tiene vigencia por año y medio más. Seguramente será el capitán del equipo con Máyer Candelo como DT.