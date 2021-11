¡Sorpresa en la Copa Libertadores Femenina!: eliminadas las Azucareras

El Deportivo Cali se disputaba este sábado el paso a la semifinal de la Copa Libertadores Femenina 2021. Este sábado se midió a Nacional, de Uruguay, en el estadio Arsenio Erico, de Asunción, de Paraguay, por los cuartos de final.

El conjunto Azucarero llegó al duelo con la motivación de haber goleado por 4-1 a la Universidad de Chile y con ello ajustar tres duelos ganados de tres disputados, para nueve puntos. Sin embargo, el encuentro contra las charrúas no fue el mejor.

Aunque empezaron ganando, gracias a una anotación de Linda Caicedo a los 10 minutos de iniciado el compromiso, el Bolso empató al 19′ con un gol de Yamila Badell. Con el 1-1 se fueron al descanso, pero en el segundo tiempo fueron las uruguayas las que aprovecharon una oportunidad y pusieron el 2-1 definitivo. con anotación de Esperanza Pizarro, al 76′.

Las caleñas habían sido unas de las mejores del torneo por sus números, pero en una desconcentración renunciaron a las posibilidades de continuar luchando por un título internacional. Las Verdiblancas terminaron como líderes del Grupo C, con un invicto de nueve puntos y +13 en la diferencia de gol. No obstante, se desinflaron en la instancia definitiva.

Aunque en el final del choque las vallecaucanas intentaron por todos los medios, no pudieron darle vuelta al marcador y representaron la primera sorpresa del certamen quedando eliminadas frente a un elenco que no era favorito, ni había mostrado tanto poderío. Tatiana Ariza y Linda Caicedo, las dos artilleras del campeonato, con cuatro tantos cada una, no podrán seguir aumentando sus anotaciones y esperarán por lo que pase con sus otras contrincantes.