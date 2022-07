“Si Marco Caicedo no da un paso al costado, Deportivo Cali se va a acabar”

Así de fuerte lo dijo públicamente Álvaro Muñoz Castro, uno de los expresidentes del club que, además, aseguró que hoy Deportivo Cali vale mucho menos.

Hablando para La Banda Deportiva con Francisco Vélez y el grupo de trabajo, el exdirectivo (presidente de 1985 a 1989) habló sin tapujos acerca de su mirada a la situación financiera de la institución verdiblanca. Él es una de las personas que está en contra de la administración que hoy lidera Marco Caicedo y cuya situación se ha hecho pública, con cifras sorprendentes respecto a la deuda.

Todo lo que dijo Álvaro Muñoz Castro sobre Marco Caicedo y Deportivo Cali

– “Aconsejaría que se fuera el presidente que hay ahora. Mientras Marco Caicedo esté liderando, es muy complicado. Él se había comprometido con nosotros a renunciar el 31 de julio. Somos un grupo de personas dentro de los que hay expresidentes y otras personas que quieren ayudarles a los 3 elegidos que están ahora. Hemos trabajado mucho, pero hasta ahora no hemos conseguido frutos a pesar del compromiso que tenía de dar un paso al costado el 31 de julio”.

– “Seguimos trabajando. La Ley de insolvencia es una herramienta, pero no la solución. Primero hay que hacer una gestión con los bancos que no se ha hecho porque los bancos no le creen al presidente. Entonces es difícil. Tengo fe en que lo vamos a lograr dentro de poco tiempo”.

– “Marco Caicedo no cumplió con su renuncia porque después de que hizo el compromiso, dijo que no se podía ir porque se derrumbaría el Cali si él se iba. Creo que se derrumba si no se va y no es nada personal. No tengo nada contra él, pero cuando una persona que ejerce de líder no tiene el liderazgo… también lo heredó de Juan Fernando Mejía que utilizó al Cali para ir a la Federación y lo dejó en la mitad del problema”.

– “Marco Caicedo hizo lo que hizo, salió campeón. Maravilloso. Quedará en la sala de presidentes con su retrato. Muy valioso, fue un campeonato muy valioso que todos lo recordaremos y agradeceremos, pero llegó la hora de que dé un paso al costado o si no la institución se va a acabar”.

– “Deportivo Cali, antes de este mandato (inició con Juan Fernando Mejía), valía una plata y hoy vale mucho menos. Hay que volverlo a arreglar y equilibrar las finanzas”.

– “Los expresidentes no tenemos ningún poder. No estamos haciendo campaña. Simplemente tenemos la posibilidad de aprobar o no una hipoteca más. Y creo que si miran los números, no la van a aprobar”.

– “El quinto miembro del Comité Ejecutivo (Eduardo Calderón), hace exactamente lo que le diga Caicedo. Entonces no lo cuento. Los otros 3 (Hárold Losada, Luis Fernando Mena y Gabriel Robayo) hacen lo imposible, pero los bloquean, dicen cosas que no son, se compromete en cosas que no hace. Ya salió Karim Gorayeb que ya es gran cosa que haya salido, pero todavía hay una banda que tiene que limpiarse. Se han encargado de armarla y eso está mal hecho. Va contra la cantera, es tremendo”.