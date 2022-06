¡Respuesta de Dudamel a Michael Ortega!

Ortega salió de Deportivo Cali hablando fuerte. Dentro de lo que dijo, aseguró sentirse “un poco traicionado” por Dudamel. ¡Y así le ha respondido el DT!

Lo que dijo Michael Ortega en entrevista en Caracol Radio fue: “Me siento un poco traicionado, triste (con Dudamel). Cuando sientes el respaldo de un jugador, tiene que ser algo recíproco y no lo sentí así. Se va uno pensando en lo que pasó en la parte personal. Uno no puede estar en un lugar donde a uno no lo quieren, pero se tienen que saber el porqué de las cosas, porque no puedo quedar mal con la hinchada. Fui yo el que recibió los batacazos y eso no está bien a mí manera de ver”.

Así le respondió Dudamel a Michael Ortega

El entrenador de Deportivo Cali habló en entrevista en El País: “Yo, para todos los jugadores que hicieron parte de la plantilla campeona del 2021, eternamente tendré palabras de agradecimiento. En mi corazón quedaron marcados para toda la vida, la vida que continúa y en la que hay que estar permanentemente revalidando los logros alcanzados. Le deseo lo mejor a Michael Ortega en su carrera”, fue lo primero.

Y agregó: “Este no es el equipo ‘amigos de Dudamel Fútbol Club’. Este es el Deportivo Cali, equipo profesional de la Primera División del fútbol colombiano, en donde debo trabajar con jugadores al máximo rendimiento. El jugador de fútbol no es contratado para evaluar el trabajo del entrenador. El jugador de fútbol es contratado para rendir al máximo nivel”.

Para terminar, su mensaje fue: “Muchas veces equivocamos la palabra agradecimiento, porque los futbolistas y técnicos le damos al club, ¡pero cuánto nos da el club a nosotros! Respetable lo que sienta y diga Michael Ortega. Yo me quedo con el cariño y agradecimiento eterno al plantel campeón. Y me quedo con todo lo que él y yo, como profesionales y como hombres, conversamos cara a cara”.

La despedida de Michael Ortega en su salida de Deportivo Cali