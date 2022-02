Responde Hugo Rodallega: Deportivo Cali, charlas con los directivos y Teo Gutiérrez

Hárold Preciado se fue de Deportivo Cali y en la búsqueda de un reemplazo, el nombre de Hugo Rodallega aparece como posibilidad. ¿Qué dice él?

Lo respondió en entrevista en Zona Libre de Humo Radio. A los 36 años, con presente en EC Bahía en Brasil marcando goles -por ahora en el torneo estadual mientras arranca la liga de Segunda División- está vigente y a la espera de una decisión que podría permitirle el regreso al fútbol colombiano. De momento hay charlas. Efectivamente la directiva del cuadro verdiblanco ha hablado con él.

Todo lo que respondió Hugo Rodallega sobre su futuro

-“Tuve una conversación con algunos directivos de Deportivo Cali. Ellos tienen muy claro que acá tengo contrato. Entonces es un tema que hablarían entre clubes para arreglar mi salida. Entonces yo al hincha no puedo decirle ahora mismo ninguna de las dos: ni que voy a ir ni que hay que bajarse de esa nueva. Es un tema de los directivos”.

-“Que sepa si han existido charlas entre los directivos, no tengo conocimiento. Ayer no tuve contacto con nadie del club tras la llegada del viaje con el equipo”.

-“Con la gente de Deportivo Cali tuve dos charlas. Una el jueves, bastante larguita y el sábado en la noche fue la última con algún directivo. No se avanzó en cifras. Ellos lo que querían saber era mi interés por volver. No se tocaron temas de números ni cifras. Se dejó en claro lo del contrato acá. Después de eso no tengo conocimiento”.

-“Con el directivo que hablé me dijo que ellos iban a hacer todo lo que estuviera al alcance de ellos porque querían que regrese. Están muy interesados en el tema”.

-“No le cierro la puerta a nadie. Es mi profesión de eso vivo. Fui feliz en Deportivo Cali. De volver, quiero volver. Pero que se pueda dar no depende de mí. Independientemente del color que vaya a vestir cuando vuelva al fútbol colombiano, mientras tenga un contrato, no depende de mí”.

-“Mientras haya jugadores de calidad como la que tiene Teo Gutiérrez, créeme que ilusiona porque él es un jugador de admirar y respetar. Soy hincha de él. Lo admiro muchísimo y no solo ahora que está en el Cali, sino desde muchos años atrás. Él es un crack. Es de los jugadores por los que hay que sentarse con crispetas, papitas, lo que sea, para verlo jugar al fútbol porque es un hombre que entretiene”.

-“La idea es regresar al fútbol colombiano máximo en diciembre, porque hay dos mercados. El que viene en junio y el de diciembre. Al Quindío vuelvo, así sea de directivo”.

