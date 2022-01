Rafael Dudamel: “No nos podemos quedar extrañando a Hárold Preciado”

Claramente el tema Hárold Preciado y su salida hacia el fútbol mexicano fue tema en rueda de prensa. ¡Así respondió Rafael Dudamel!

Después de la final en Ibagué ante Deportes Tolima y el título en la Liga BetPlay II-2021, Hárold Preciado no volvió a jugar con Deportivo Cali. Lo convocaron a la Selección Colombia y en ese viaje a Barranquilla se definió su paso al Club Santos. Así que el cuadro verdiblanco se perdió la oportunidad de volver a tenerlo en cancha. Sobre eso le pidieron una opinión al DT. La dio en rueda de prensa en Medellín tras la caída del equipo ante el DIM (2-0).

Rafael Dudamel y la respuesta sobre Hárold Preciado

“¿Extrañar a Hárold Preciado? Cómo no. Se le va a extrañar siempre, pero ya no está y no nos podemos quedar extrañándolo. Ya lo disfrutamos el tiempo que lo tuvimos y ahora hay que desearle lo mejor en su nueva etapa”, fue lo primero que dijo. El atacante goleador, bicampeón con la camiseta del Cali y actualmente en la Selección Colombia, seguirá su carrera en la Primera División Mexicana con la camiseta del Club Santos.

¿Deportivo Cali buscará un fichaje para reemplazar a Hárold Preciado? También se lo consultaron al entrenador en el Atanasio Girardot. Y dijo: “Acabamos de perder un partido que nos duele en el alma y son cosas que hemos analizado y seguiremos analizando para tomar la mejor decisión, pero hoy tengo el partido en la mente. Lo otro lo atenderemos en su momento. Hay que buscar saber tomar esa decisión”.

Rafael Dudamel tras Independiente Medellín 2-0 Deportivo Cali (Dimayor)