Tremendo desahogo, al aire, de unos de los futbolistas a los que Rafael Dudamel dirigió antes de su llegada a Deportivo Cali. “Me amargó la carrera”.

Es el caso de Walter Montillo y su paso conjunto por la U. de Chile, de la que se retiró a finales de 2020. Ese fue el equipo al que dirigió el DT venezolano entre noviembre de 2020 y junio de 2021. Allí coincidieron y terminaron mal, según lo da a entender ahora el futbolista argentino. Hay que recordar que Dudamel salió de ese equipo sin títulos para el equipo y el pago de una indemnización, ya que no se cumplió el tiempo establecido en el contrato.

Lo que dijo Walter Montillo contra Rafael Dudamel

“Rafael Dudamel me amargó la carrera. Si hubiese estado otra persona que conociera la historia de la U, la situación habría sido diferente”, expresó en el programa “De fútbol se habla así” en DirecTV Chile. Y agregó: “Decidí retirarme. Me sentía bien para seguir, pero quería estar en la U. Era mi lugar en el mundo y sentía que si me iba a otro lado tenía que demostrar”, complementó.

Él terminó tomando tal decisión porque Dudamel determinó que no lo iba a tener en cuenta en la Universidad de Chile. Entonces salió y ahora habla de esta forma, aprovechando para manifestar críticas en contra de la mala gestión de Azul Azul en los últimos años. “Se fue Larrivey con 40 goles en dos años y no lo retuvieron. Tomaron decisiones apresuradas”, apuntó.

Larrivey, casualmente, fue otro que dio declaraciones sobre Rafael Dudamel en su momento. “Desde el liderazgo, me parece que equivocó mucho los caminos y hubo cosas que a mí, particularmente, no me gustaron. Varios manejos, no conmigo, pero no porque haya tenido buen manejo conmigo no me voy a dar cuenta de que se haya manejado mal con otros compañeros”, dijo.

Y agregó: “Muchos de los jugadores no creían en su liderazgo, pero por supuesto que queríamos ganar y, pese a que había muchas cosas que no nos gustaban, siempre tiramos para delante; de él había cosas que no me gustaban, que se las dije cuando me preguntó; a partir de su etapa de la U, costaba que generáramos fútbol y que llegáramos con mucha gente en ataque”.

Después de ese paso por la Universidad de Chile, Rafael Dudamel pasó a ser DT de Deportivo Cali. En sus primeros 4 meses, el equipo llegó a la final de la Liga BetPlay y fue campeón. Al siguiente semestre la escuadra fue penúltima en la liga y perdió 3 competencias: Superliga, Copa BetPlay (eliminado en la ronda que jugó) y Libertadores (fase de grupos).